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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SAİT AKÇAN

Sait Akçan

Hak ve Özgürlükler Partisi
Sait Akçan
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Siirt
Kaynak: Anadolu Ajansı