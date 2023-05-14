ADALET BİRLİK PARTİSİ

|GENEL TOPLAM
|TÜRKİYE
|YURT DIŞI
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0
0
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%0
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%0
0
|ŞEHİR
|OY
|ORAN
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ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|ŞEHİR
|OY
|ORAN
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0