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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

YATAĞAN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

YATAĞAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

YATAĞAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 35,335 | Katılım Oranı: %91.69
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %47.4314,840 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %34.2210,706 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %16.655,210 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1313 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.41128 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2889 oy
%100
Seçmen Sayısı: 35,149 | Katılım Oranı: %84.8
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %61.4517,862 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %35.3410,271 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.21933 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 11,384 oy 0
Millet İttifakı
%0 18,912 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%38.54 12,071 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%30.35 9,505 oy 0
İyi Parti
%21.01 6,579 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%6 1,879 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%2.43 760 oy 0
Saadet Partisi
%0.84 262 oy 0
Vatan Partisi
%0.48 151 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.36 113 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı