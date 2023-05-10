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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

KAVAKLIDERE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KAVAKLIDERE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

KAVAKLIDERE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 8,252 | Katılım Oranı: %92.72
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.584,008 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %26.271,929 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %18.271,342 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.5238 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2317 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1410 oy
%100
Seçmen Sayısı: 8,135 | Katılım Oranı: %82.91
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %50.033,253 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %47.973,119 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2130 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 4,145 oy 0
Millet İttifakı
%0 3,122 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%47.65 3,506 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%24.75 1,821 oy 0
İyi Parti
%16.91 1,244 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%8.68 639 oy 0
Saadet Partisi
%0.77 57 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.49 36 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.39 29 oy 0
Vatan Partisi
%0.35 26 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı