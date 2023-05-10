MARMARİS SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
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ULA
Açılan Sandık Oranı %0
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YATAĞAN
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
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ULA
Açılan Sandık Oranı %0
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
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