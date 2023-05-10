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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

TİREBOLU SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

TİREBOLU CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

TİREBOLU MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 24,540 | Katılım Oranı: %86.56
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.0513,154 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %23.374,799 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %11.372,334 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.76156 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2653 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1940 oy
%100
Seçmen Sayısı: 24,018 | Katılım Oranı: %71.93
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.8511,134 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %32.945,569 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.22206 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 13,438 oy 0
Millet İttifakı
%0 6,932 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%51.58 10,659 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%16.45 3,399 oy 0
İyi Parti
%16.2 3,348 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%13.45 2,779 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.9 186 oy 0
Saadet Partisi
%0.9 185 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.32 66 oy 0
Vatan Partisi
%0.2 42 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı