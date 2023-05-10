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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

YAĞLIDERE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

YAĞLIDERE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

YAĞLIDERE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 12,036 | Katılım Oranı: %86.44
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %79.377,898 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %10.881,083 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %8.47843 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.8585 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2828 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.1414 oy
%100
Seçmen Sayısı: 12,424 | Katılım Oranı: %78.22
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %81.267,727 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %17.331,648 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.41134 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 7,975 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,921 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%68.45 6,881 oy 0
İyi Parti
%10.9 1,096 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%10.88 1,094 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%7.04 708 oy 0
Saadet Partisi
%1.16 117 oy 0
Vatan Partisi
%0.59 59 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.52 52 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.46 46 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı