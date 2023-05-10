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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ESPİYE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ESPİYE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ESPİYE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 25,516 | Katılım Oranı: %85.36
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.4413,536 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %24.355,115 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %9.82,059 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.84177 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3165 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2655 oy
%100
Seçmen Sayısı: 23,442 | Katılım Oranı: %73.94
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %67.7611,493 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %30.565,183 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.69286 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 13,758 oy 0
Millet İttifakı
%0 6,933 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%54.71 11,542 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%17.92 3,780 oy 0
İyi Parti
%13.82 2,916 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%10.5 2,216 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.15 243 oy 0
Saadet Partisi
%1.12 237 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.43 90 oy 0
Vatan Partisi
%0.34 72 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı