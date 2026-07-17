Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası çekildi: Sonuç listesi nereden açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 2026 Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası çekildi. Saat 10.30’da noter huzurunda başlayan kura çekimi, Bakanlığın YouTube kanalından canlı yayımlandı. Yeni görev yerine yerleşen sağlık personelinin sonuç listesi gün içerisinde erişime açılacak.
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında görev yapan kadrolu personelin iller arası tayin kurası 17 Temmuz 2026 Cuma günü gerçekleştirildi. Başvurusu kabul edilen hekim, hemşire, ebe, teknisyen ve teknikerlerin yeni görev yerleri; tercihleri, münhal kadrolar ve hizmet puanı sıralaması doğrultusunda belirlendi.
İLLER ARASI TAYİN KURASI ÇEKİLDİ
Sağlık Bakanlığı 2026 Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası saat 10.30'da başladı. Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine katılımcı alınmadı. Sağlık çalışanları çekilişi Sağlık Bakanlığının resmi YouTube kanalından canlı olarak takip edebildi.
Kura kapsamında Bakanlığa bağlı hastane, aile sağlığı merkezi ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yapan kadrolu personelin iller arası yer değiştirme başvuruları değerlendirildi.
Tamamlanan kura çekimini yeniden izlemek ve yerleşenlerin isim listesine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından yerleşen personelin listesinin Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî duyuru sayfasından yayımlanması bekleniyor.
Sonuç listesinde personelin adı, unvanı, branşı ve yerleştiği sağlık kuruluşuna ilişkin bilgiler yer alacak.
TERCİHLER HİZMET PUANINA GÖRE DEĞERLENDİRİLDİ
İller arası tayin kurasında personelin EKİP sistemi üzerinden bildirdiği tercihler esas alındı. Aynı kadroyu birden fazla çalışanın tercih etmesi halinde hizmet puanı sıralaması belirleyici oldu.
Personelin yerleşme durumu yalnızca tercih yaptığı kadrolarla sınırlı tutuldu. Tercihler arasında yer almayan bir sağlık kuruluşuna resen yerleştirme yapılmadı.