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Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası çekildi: Sonuç listesi nereden açıklanacak?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası çekildi: Sonuç listesi nereden açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2026 Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası çekildi. Saat 10.30’da noter huzurunda başlayan kura çekimi, Bakanlığın YouTube kanalından canlı yayımlandı. Yeni görev yerine yerleşen sağlık personelinin sonuç listesi gün içerisinde erişime açılacak.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında görev yapan kadrolu personelin iller arası tayin kurası 17 Temmuz 2026 Cuma günü gerçekleştirildi. Başvurusu kabul edilen hekim, hemşire, ebe, teknisyen ve teknikerlerin yeni görev yerleri; tercihleri, münhal kadrolar ve hizmet puanı sıralaması doğrultusunda belirlendi.

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası tamamlandı.(Foto: AA)Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası tamamlandı.(Foto: AA)

İLLER ARASI TAYİN KURASI ÇEKİLDİ

Sağlık Bakanlığı 2026 Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası saat 10.30'da başladı. Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine katılımcı alınmadı. Sağlık çalışanları çekilişi Sağlık Bakanlığının resmi YouTube kanalından canlı olarak takip edebildi.

Kura kapsamında Bakanlığa bağlı hastane, aile sağlığı merkezi ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yapan kadrolu personelin iller arası yer değiştirme başvuruları değerlendirildi.

Tamamlanan kura çekimini yeniden izlemek ve yerleşenlerin isim listesine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı tayin kurası sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden erişime açılması bekleniyor. (Foto: A Haber)Sağlık Bakanlığı tayin kurası sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden erişime açılması bekleniyor. (Foto: A Haber)

KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından yerleşen personelin listesinin Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî duyuru sayfasından yayımlanması bekleniyor.

Sonuç listesinde personelin adı, unvanı, branşı ve yerleştiği sağlık kuruluşuna ilişkin bilgiler yer alacak.

Sağlık çalışanlarının atamaları, tercih ettikleri münhal kadrolar ve hizmet puanı sıralaması esas alınarak gerçekleştirildi. (Foto: AA)Sağlık çalışanlarının atamaları, tercih ettikleri münhal kadrolar ve hizmet puanı sıralaması esas alınarak gerçekleştirildi. (Foto: AA)

TERCİHLER HİZMET PUANINA GÖRE DEĞERLENDİRİLDİ

İller arası tayin kurasında personelin EKİP sistemi üzerinden bildirdiği tercihler esas alındı. Aynı kadroyu birden fazla çalışanın tercih etmesi halinde hizmet puanı sıralaması belirleyici oldu.

Personelin yerleşme durumu yalnızca tercih yaptığı kadrolarla sınırlı tutuldu. Tercihler arasında yer almayan bir sağlık kuruluşuna resen yerleştirme yapılmadı.

İller arası yer değiştirme başvuruları, sağlık personelinin tercihlerini EKİP sistemi üzerinden iletmesiyle 22 Haziran 2026’da sona erdi. (Foto: AA)İller arası yer değiştirme başvuruları, sağlık personelinin tercihlerini EKİP sistemi üzerinden iletmesiyle 22 Haziran 2026’da sona erdi. (Foto: AA)

BAŞVURULAR 22 HAZİRAN'DA TAMAMLANDI

Sağlık çalışanlarının tercih başvuruları 17 Haziran'da başladı ve 22 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 18.00'de sona erdi.

Başvurular Entegre Kurumsal İşlem Platformu üzerinden elektronik ortamda alındı. Başvuru değerlendirmelerinin ardından ret kararları 6 Temmuz'da ilan edildi.

Ret kararları ve hizmet puanlarına ilişkin itirazlar 6-7 Temmuz tarihlerinde alındı. Bakanlık tarafından incelenen itirazların sonuçları ise 16 Temmuz'da EKİP sistemi üzerinden açıklandı.

Kura değerlendirmesinde, personelin kadrosunun bulunduğu ilde son atama tarihinden itibaren en az iki yıl fiilen görev yapması şartı uygulandı. (Foto: A Haber)Kura değerlendirmesinde, personelin kadrosunun bulunduğu ilde son atama tarihinden itibaren en az iki yıl fiilen görev yapması şartı uygulandı. (Foto: A Haber)

İKİ YIL FİİLİ ÇALIŞMA ŞARTI UYGULANDI

Kura başvurusunda personelin, son başvuru tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu ilde son atanma tarihinden başlayarak en az iki yıl fiilen görev yapmış olması şartı arandı.

İki yıllık çalışma süresini tamamlamayan personelin başvurusu değerlendirmeye alınmadı. Bu düzenleme, isteğe bağlı iller arası yer değişikliği başvurularının belirli bir hizmet süresinin ardından yapılmasını sağlıyor.

Aile birliği, sağlık veya öğrenim mazeretiyle görev yaptığı ile atanan personel, süre şartlarını taşıması halinde il içindeki kadroları da tercih edebildi. (Foto: AA)Aile birliği, sağlık veya öğrenim mazeretiyle görev yaptığı ile atanan personel, süre şartlarını taşıması halinde il içindeki kadroları da tercih edebildi. (Foto: AA)

BAZI PERSONEL AYNI İLDE TERCİH YAPABİLDİ

Başvurular genel olarak farklı illerdeki münhal kadroları kapsadı. Ancak görev yaptığı ile aile birliği, sağlık veya öğrenim mazeretiyle atanan personele aynı ildeki kadroları tercih etme imkânı tanındı.

Bu haktan yararlanabilmek için personelin bulunduğu ilde en az iki yıl fiilen görev yapması ve kura başvurularının sona erdiği tarihte beş yıllık süreyi tamamlamamış olması gerekti.

Kura sonucunda yeni görev yerine atanan personel, sağlık ve can güvenliği mazeretleri dışında bir yıl çalışmadan önceki eş durumu mazeretiyle nakil talebinde bulunamayacak. (Foto: A Haber)Kura sonucunda yeni görev yerine atanan personel, sağlık ve can güvenliği mazeretleri dışında bir yıl çalışmadan önceki eş durumu mazeretiyle nakil talebinde bulunamayacak. (Foto: A Haber)

EŞ DURUMU TAYİNİNDE BİR YIL ŞARTI

Yönetmelikte 27 Kasım 2024'te yapılan değişikliklere duyuruda yer verildi. Buna göre kura ile farklı bir göreve atanan ve yeni görev yerinde çalışmaya başlayan personelin eş durumu mazeretine bağlı nakil başvuruları, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre değerlendirilecek.

Açıklamada, "Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır." hükmüne dikkat çekildi.

Kura sonucunda yeni görev yerinde çalışmaya başlayan personelin, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kadrolu olarak sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan eşleri de aile birliği mazeretine bağlı nakil başvurusunda bulunabilecek. Bu talepler, eşler arasındaki üstlük-astlık sıralaması ile görev yerlerinin hizmet grubu koşulları esas alınarak değerlendirilecek.

Bakanlık ayrıca personelin tercih başvurusunu tamamlamadan önce atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki hükümleri ve duyuruda belirtilen kuralları ayrıntılı biçimde incelemesi gerektiğini bildirdi.

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