Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası çekildi: Sonuç listesi nereden açıklanacak?

Ret kararları ve hizmet puanlarına ilişkin itirazlar 6-7 Temmuz tarihlerinde alındı. Bakanlık tarafından incelenen itirazların sonuçları ise 16 Temmuz'da EKİP sistemi üzerinden açıklandı.

İki yıllık çalışma süresini tamamlamayan personelin başvurusu değerlendirmeye alınmadı. Bu düzenleme, isteğe bağlı iller arası yer değişikliği başvurularının belirli bir hizmet süresinin ardından yapılmasını sağlıyor.

Kura başvurusunda personelin, son başvuru tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu ilde son atanma tarihinden başlayarak en az iki yıl fiilen görev yapmış olması şartı arandı.

Kura değerlendirmesinde, personelin kadrosunun bulunduğu ilde son atama tarihinden itibaren en az iki yıl fiilen görev yapması şartı uygulandı. (Foto: A Haber)

Bu haktan yararlanabilmek için personelin bulunduğu ilde en az iki yıl fiilen görev yapması ve kura başvurularının sona erdiği tarihte beş yıllık süreyi tamamlamamış olması gerekti.

Başvurular genel olarak farklı illerdeki münhal kadroları kapsadı. Ancak görev yaptığı ile aile birliği, sağlık veya öğrenim mazeretiyle atanan personele aynı ildeki kadroları tercih etme imkânı tanındı.

Aile birliği, sağlık veya öğrenim mazeretiyle görev yaptığı ile atanan personel, süre şartlarını taşıması halinde il içindeki kadroları da tercih edebildi. (Foto: AA)

Kura sonucunda yeni görev yerine atanan personel, sağlık ve can güvenliği mazeretleri dışında bir yıl çalışmadan önceki eş durumu mazeretiyle nakil talebinde bulunamayacak. (Foto: A Haber)

EŞ DURUMU TAYİNİNDE BİR YIL ŞARTI

Yönetmelikte 27 Kasım 2024'te yapılan değişikliklere duyuruda yer verildi. Buna göre kura ile farklı bir göreve atanan ve yeni görev yerinde çalışmaya başlayan personelin eş durumu mazeretine bağlı nakil başvuruları, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre değerlendirilecek.

Açıklamada, "Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır." hükmüne dikkat çekildi.

Kura sonucunda yeni görev yerinde çalışmaya başlayan personelin, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kadrolu olarak sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan eşleri de aile birliği mazeretine bağlı nakil başvurusunda bulunabilecek. Bu talepler, eşler arasındaki üstlük-astlık sıralaması ile görev yerlerinin hizmet grubu koşulları esas alınarak değerlendirilecek.

Bakanlık ayrıca personelin tercih başvurusunu tamamlamadan önce atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki hükümleri ve duyuruda belirtilen kuralları ayrıntılı biçimde incelemesi gerektiğini bildirdi.