Yaz aylarında nasıl beslenmeli? Sağlık Bakanlığı uyardı: Risk grubundakiler dikkat

Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem, vücudun sıvı ile mineral dengesini etkileyebiliyor. Sağlık Bakanlığı, günlük su tüketiminden besin güvenliğine, güneşten korunmadan sağlıklı beslenmeye kadar dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı. Özellikle risk grubundaki vatandaşlar için önemli uyarılarda bulundu.

Yaz mevsiminde yükselen hava sıcaklıkları, yalnızca günlük yaşamı değil vücudun çalışma düzenini de doğrudan etkiliyor. Sağlık Bakanlığı, sıcak havalarda yeterli sıvı tüketimi, dengeli beslenme ve gıda hijyenine dikkat edilmesinin sağlık açısından kritik önem taşıdığını belirtti. Bakanlık, kronik hastalığı bulunanlar, çocuklar, yaşlılar, hamileler ve açık alanda çalışanların sıcak havalardan daha fazla etkilendiğine dikkat çekti.

Yaz aylarında sıcaklığın artmasıyla birlikte özellikle risk grubundaki kişilerin sıvı tüketimine ve güneşten korunmaya özen göstermesi öneriliyor. (Görsel: A Haber)

SICAK HAVALAR VÜCUDU NASIL ETKİLİYOR?

Yaz aylarında sıcaklık ve nem oranının yükselmesiyle birlikte vücut ısısı artıyor, metabolizma ise bu değişime uyum sağlamaya çalışıyor. Terleme nedeniyle başta su olmak üzere mineral kaybı yaşanabiliyor. Bu durum baş dönmesi, bulantı, halsizlik ve bayılma hissi gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Sağlık Bakanlığı, özellikle kronik hastalığı bulunanlar, küçük çocuklar, 65 yaş ve üzerindeki bireyler, hamileler ile açık alanda çalışanların sıcak havalara karşı daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Yaz döneminde günlük yaklaşık 2,5-3 litre su tüketimi, sıvı kaybına bağlı sağlık sorunlarının önlenmesine katkı sağlıyor. (Foto: A Haber)

GÜNDE 2,5-3 LİTRE SU TÜKETİLMELİ

Bakanlık, yaz aylarında susamayı beklemeden düzenli su içilmesini tavsiye etti. Günlük su ihtiyacının vücut ağırlığının her kilogramı için yaklaşık 35 mililitre olarak hesaplandığı belirtilirken, yetişkin bir bireyin ortalama 2,5 ila 3 litre su tüketmesi gerektiği ifade edildi.

Sıvı ihtiyacının karşılanmasında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine yarım yağlı süt, ayran ve meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesi önerildi. Düzenli egzersiz yapanların ise terleme nedeniyle kaybettikleri sıvıyı yeterli miktarda su tüketerek yerine koymaları gerektiği hatırlatıldı.

Açık renkli ve hafif kıyafetler, yaz aylarında güneş ışınlarının olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı oluyor. (Foto: A Haber)

GÜNEŞTEN KORUNMAK İÇİN AÇIK RENKLİ GİYSİLER TERCİH EDİN

Aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak için bol, hafif ve açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi tavsiye edildi.

Bakanlık ayrıca serinlemek amacıyla ılık duş alınmasını, sıcağa bağlı rahatsızlık belirtileri hissedildiğinde ise zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmasını önerdi.

Yaz aylarında dengeli beslenme alışkanlıklarının sürdürülmesi, sıcak havaların vücut üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya destek oluyor. (Foto: A Haber)

YAZ AYLARINDA BESLENME DÜZENİ BOZULMAMALI

Sağlık Bakanlığı, yaz mevsiminde de yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzelerin tercih edilmesi önerilirken, kafein içeren içecekler yerine yarım yağlı süt, meyve suyu ile ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çaylarının tüketilmesinin daha uygun olduğu ifade edildi.

Yaz döneminde hafif pişirme yöntemleri ve lif açısından zengin besinlerin tercih edilmesi sağlıklı beslenmeyi destekliyor. (Foto: A Haber)

KIZARTMA VE HAMUR İŞLERİNDEN KAÇININ

Bakanlık, yağlı yiyecekler ve kızartmaların mümkün olduğunca sınırlandırılmasını istedi. Yemeklerin haşlama, ızgara, kendi suyunda ya da az suda pişirme yöntemleriyle hazırlanması tavsiye edilirken; vitamin ve mineral alımını artırmak amacıyla sebze ile meyve tüketiminin artırılması gerektiği bildirildi.

Kan şekerini hızlı yükselten gıdalar yerine tam buğday ekmeği, bulgur ve yulaf gibi lif oranı yüksek besinlerin tercih edilmesi önerildi. Tatlı tüketiminde ise yüksek kalorili hamur işi ürünler yerine sütlü tatlılar, meyveli tatlılar ve dondurmanın daha uygun seçenekler olduğu belirtildi.

Yaz aylarında gıdaların doğru koşullarda saklanması ve hijyen kurallarına uyulması, besin kaynaklı hastalık riskini azaltıyor. (Foto: A Haber)

BESİN ZEHİRLENMELERİNE KARŞI DİKKAT

Yüksek sıcaklıkların etkisiyle yaz aylarında besin zehirlenmelerinin daha sık görüldüğüne dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, açıkta satılan gıdalardan uzak durulması gerektiğini bildirdi.

Et, süt, yumurta ve balık gibi çabuk bozulan gıdaların uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi gerektiği vurgulanırken, besinlerin hazırlanması, saklanması ve pişirilmesi sırasında hijyen kurallarına uyulmasının gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynadığı kaydedildi.