Görme engelliler için yeni teknoloji: Görüntü doğrudan beyne iletiliyor

Beyin-bilgisayar arayüzleri sağlıkta yeni kapılar açıyor. (Fotoğraf: A Haber) UZMANLAR NEDEN BU GELİŞMEYİ ÖNEMLİ GÖRÜYOR? Projeye liderlik eden isimlerden Illinois Tech Biyomedikal Mühendisliği Profesörü Philip R. Troyk, teknolojinin yalnızca görme kaybı için değil farklı nörolojik alanlar için de yeni kapılar açabileceğini söylüyor. Operasyonu gerçekleştiren cerrah Dr. Sepehr Sani ise üçüncü başarılı implantasyonun kritik bir eşik olduğunu belirterek, sistemin artık tek seferlik deneysel bir çalışma olmaktan çıkmaya başladığını ifade ediyor.

Beyne bağlanan sistem çevresel algıyı artırabilir. (Fotoğraf: A Haber) DÖRT HAFTALIK SÜREÇ BAŞLADI Yeni implantı taşıyan katılımcının yaklaşık dört haftalık iyileşme sürecinin ardından eğitim aşamasına geçeceği açıklandı. Araştırmacılar bu süreçte şu sorulara yanıt arayacak: Araştırılan konu Amaç Beyin sinyalleri nasıl yorumluyor? Kullanıcının yapay görmeyi öğrenip öğrenemediğini görmek Çevresel farkındalık oluşuyor mu? Günlük yaşamda hareket kabiliyetini ölçmek Sistem uzun vadede güvenli mi? Kalıcı kullanım ihtimalini değerlendirmek