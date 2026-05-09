Görme engelliler için yeni teknoloji: Görüntü doğrudan beyne iletiliyor
ABD’de geliştirilen yeni beyin implantı sistemi, gözleri tamamen devre dışı bırakarak doğrudan beynin görme merkezini uyarıyor. Üçüncü kez başarılı şekilde hastaya yerleştirilen teknoloji, tam görme kaybı yaşayan bireylerin yeniden çevresini algılayabilmesinin önünü açabilir.
Rush Üniversitesi Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen operasyon kapsamında tamamen görme yetisini kaybetmiş bir hastanın beynine 34 adet kablosuz implant yerleştirildi. Toplam 544 elektrottan oluşan sistemin, kullanıcının çevresini temel düzeyde algılamasını sağlayabileceği belirtiliyor.
SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
Normal şartlarda insan gözü tarafından algılanan görüntüler, retina ve optik sinir aracılığıyla beynin görsel korteksine iletiliyor. Ancak Intracortical Visual Prosthesis (ICVP) adı verilen bu sistemde süreç tamamen değişiyor.
Araştırmacılar, gözleri ve optik sinirleri devre dışı bırakarak doğrudan beynin görme merkezine elektriksel sinyaller gönderiyor. Böylece tamamen görme kaybı yaşayan bireylerde yapay bir görsel algı oluşturulması amaçlanıyor
GERÇEK GÖRÜNTÜ DEĞİL, IŞIK DESENLERİ
Bilim insanları sistemin henüz gerçek anlamda net görüntüler üretmediğini özellikle vurguluyor. Kullanıcının gördüğü şeyin daha çok ışık noktaları, basit şekiller ve temel desenlerden oluştuğu ifade ediliyor. Ancak uzmanlara göre bu seviyede bir algı bile günlük yaşam için kritik olabilir.
Özellikle şu alanlarda önemli katkı sağlaması bekleniyor:
- Yön bulma
- Engellerden kaçınma
- Temel nesneleri ayırt etme
- Çevresel farkındalığı artırma