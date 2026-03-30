Kalp durmasında ilk dakikalar kritik: Uzmanlardan hayati uyarı
Başakşehir’de yaşanan ve kalbi duran bir polis memurunun yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülmesi, kalp masajı ve yeniden canlandırma uygulamalarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar, bu tür kritik anlarda saniyelerin bile belirleyici olduğuna dikkat çekiyor.
Başakşehir'deki trafik kazasının ardından kalbinin durduğu belirtilen genç polis memuru için önce "şehit oldu" haberleri yayıldı. Ancak olay yerinde yapılan doğru ve zamanında kalp masajı (CPR) müdahalesi, hayatla ölüm arasındaki çizgiyi değiştirdi. Bu kritik olay, ilk yardımın ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
SANİYELER HAYATI BELİRLİYOR
Ani kalp durmalarında en kritik unsurun zaman olduğuna dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, erken müdahalenin hayatta kalma ihtimalini ciddi şekilde artırdığını vurguladı. Kalp masajı ve solunum desteğinin gecikmeden uygulanmasının yalnızca kalbi değil, beyin fonksiyonlarını da koruduğunu belirten Boztosun, özellikle genç hastalarda olumlu sonuçların daha sık görüldüğünü ifade etti.
Uzman isim, bazı vakalarda yeniden canlandırma süresinin 1 saati aşabildiğini, ancak doğru teknikle yapılan müdahalelerin hastayı yeniden hayata döndürebildiğini söyledi.
DOĞRU TEKNİK, DOĞRU KİŞİ
Kalp masajı ve CPR uygulamalarının herkes tarafından bilinmesi gerektiği düşünülse de, bilinçsiz müdahalenin ciddi riskler doğurabileceğine dikkat çekiliyor. Prof. Dr. Boztosun'a göre, bu tür durumlarda eğitimli kişiler tarafından yapılan müdahaleler başarı şansını belirgin şekilde artırıyor.
Yanlış teknikle yapılan kalp masajının hem zaman kaybına yol açabileceği hem de hastaya zarar verebileceği ifade ediliyor.
EĞİTİMİNİZ YOKSA ÖNCE GÜVENLİĞİ SAĞLAYIN
Uzmanlar, ilk yardım eğitimi olmayan vatandaşların panikle hareket etmek yerine temel güvenlik adımlarına odaklanması gerektiğini belirtiyor. Hastanın rahat nefes alabileceği bir pozisyona getirilmesi, boynu sıkan kıyafetlerin gevşetilmesi ve kusma riski varsa uygun yan pozisyon verilmesi ilk yapılması gerekenler arasında yer alıyor.
Bu adımların ardından en önemli hamlenin vakit kaybetmeden 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermek olduğu vurgulanıyor.
KALABALIK ALANLARDA RİSK ARTIYOR
Stadyumlar, konser alanları ve halı sahalar gibi yoğun insan bulunan yerlerde ani kalp durmalarıyla daha sık karşılaşılabildiğini belirten Boztosun, bu tür ortamlarda hızlı ve doğru müdahalenin hayati rol oynadığını dile getirdi.
Profesyonel ekipler gelene kadar geçen sürede yapılan doğru ilk yardım uygulamaları, hastanın yaşama tutunma ihtimalini doğrudan etkiliyor.
GECİKME BEYİN HASARINA YOL AÇABİLİR
Kalp durmasının ardından geçen her dakika, beynin oksijensiz kalma süresini uzatıyor. Bu durum, kalp yeniden çalıştırılsa bile kalıcı hasar riskini artırıyor. Uzmanlara göre, ilk dakikalarda yapılan doğru müdahale yalnızca hayatta kalmayı değil, hastanın yaşam kalitesini de belirliyor.
HER BİLİNÇ KAYBI KALP DURMASI DEĞİL
Prof. Dr. Boztosun, toplumda sık yapılan hatalardan birine de dikkat çekerek, her bilinç kaybının kalp durması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Epilepsi ya da sara nöbeti geçiren hastalara yanlış müdahalede bulunulmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Boztosun, yalnızca eğitimli kişilerin doğrudan müdahale etmesi gerektiğini söyledi.
EN DOĞRU ADIM: HIZLI VE BİLİNÇLİ HAREKET
Yaşanan olayın ardından uzmanların verdiği mesaj net: Ani kalp durmalarında doğru müdahale hayat kurtarır, yanlış ve gecikmiş adımlar ise geri dönüşü zor sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle ya eğitimli şekilde müdahale edilmeli ya da hastanın güvenliği sağlanarak profesyonel yardım beklenmeli.