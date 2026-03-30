Kalp durmasında ilk dakikalar kritik: Uzmanlardan hayati uyarı

Başakşehir’de yaşanan ve kalbi duran bir polis memurunun yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülmesi, kalp masajı ve yeniden canlandırma uygulamalarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar, bu tür kritik anlarda saniyelerin bile belirleyici olduğuna dikkat çekiyor.

Başakşehir'deki trafik kazasının ardından kalbinin durduğu belirtilen genç polis memuru için önce "şehit oldu" haberleri yayıldı. Ancak olay yerinde yapılan doğru ve zamanında kalp masajı (CPR) müdahalesi, hayatla ölüm arasındaki çizgiyi değiştirdi. Bu kritik olay, ilk yardımın ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun (KAYNAK: A Haber Foto Arşiv) SANİYELER HAYATI BELİRLİYOR Ani kalp durmalarında en kritik unsurun zaman olduğuna dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, erken müdahalenin hayatta kalma ihtimalini ciddi şekilde artırdığını vurguladı. Kalp masajı ve solunum desteğinin gecikmeden uygulanmasının yalnızca kalbi değil, beyin fonksiyonlarını da koruduğunu belirten Boztosun, özellikle genç hastalarda olumlu sonuçların daha sık görüldüğünü ifade etti.

Uzman isim, bazı vakalarda yeniden canlandırma süresinin 1 saati aşabildiğini, ancak doğru teknikle yapılan müdahalelerin hastayı yeniden hayata döndürebildiğini söyledi. DOĞRU TEKNİK, DOĞRU KİŞİ Kalp masajı ve CPR uygulamalarının herkes tarafından bilinmesi gerektiği düşünülse de, bilinçsiz müdahalenin ciddi riskler doğurabileceğine dikkat çekiliyor. Prof. Dr. Boztosun'a göre, bu tür durumlarda eğitimli kişiler tarafından yapılan müdahaleler başarı şansını belirgin şekilde artırıyor. Yanlış teknikle yapılan kalp masajının hem zaman kaybına yol açabileceği hem de hastaya zarar verebileceği ifade ediliyor. Kalp masajı ve solunum desteği, hayatta kalma şansını artırıyor. (Kaynak: A Haber Foto Arşiv) EĞİTİMİNİZ YOKSA ÖNCE GÜVENLİĞİ SAĞLAYIN Uzmanlar, ilk yardım eğitimi olmayan vatandaşların panikle hareket etmek yerine temel güvenlik adımlarına odaklanması gerektiğini belirtiyor. Hastanın rahat nefes alabileceği bir pozisyona getirilmesi, boynu sıkan kıyafetlerin gevşetilmesi ve kusma riski varsa uygun yan pozisyon verilmesi ilk yapılması gerekenler arasında yer alıyor.