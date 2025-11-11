Sağlık Bakanlığı’ndan MHRS dolandırıcılarına suç duyurusu!

11 Kasım 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2025 12:31
Sağlık Bakanlığı, MHRS adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlığın randevu sistemi olan MHRS üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmenin tamamen ücretsiz olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini yalnızca 'www.mhrs.gov.tr.' adresi ve 'MHRS mobil uygulaması' üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur. MHRS adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

