"Kepçe kulak" sorunu çocuklarda özgüveni zedeliyor

FBM Tıp Merkezi'nden Prof. Dr. Akbaş, bazı çocuklarda kulak gelişiminin doğuştan eksik olabileceğini, hatta kimi vakalarda kulak oluşumunun tamamen gerçekleşmeyebileceğini söyledi. Akbaş, "Çocuğun bir kulağı veya iki kulağı doğuştan olmayabilir. Bazı çocuklarda kulak kısmen gelişmiştir, bazılarında ise kulak vardır ama öne doğru çıkıktır. Bu durum çocukların psikolojisini derinden etkileyebiliyor" dedi.

Arkadaş ortamlarında bu tür fiziksel farklılıkların çocuk üzerinde olumsuz psikolojik etkiler oluşturduğunu belirten Akbaş, "Kepçe kulağı olan çocuklar, arkadaşlarından gelen olumsuz yorumlar nedeniyle özgüven sorunu yaşayabiliyor. Kız çocukları kulaklarını gizlemek için saçlarını uzatıyor, erkek çocukları ise farklı yöntemlerle kulaklarını kapatmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kepçe kulak ameliyatının yalnızca estetik bir müdahale olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Akbaş, "Bu ameliyat vücudun bütünlüğünü tamamlayan, kulağı normal anatomik yapısına kavuşturan bir operasyondur. Çocuğun kulağı yoksa ya da gelişmemişse okul öncesi dönemde mutlaka bir plastik cerraha başvurulmalıdır. 6-7 yaş döneminde çocuğun kendi dokusu kullanılarak doğala çok yakın kulaklar yapılabiliyor" diye konuştu.

Ailelere de önemli uyarılarda bulunan Akbaş, "Çocuğun kulağında bir rahatsızlık varsa, bu durum onu rahatsız ediyor ve gizlemeye çalışıyorsa, tedavi zamanı gelmiş demektir. Kepçe kulak tedavisi sonrası çocuklar çok kısa sürede okul hayatına dönebilir. Bu nedenle 18 yaşına kadar beklemeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA