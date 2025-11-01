Bilinçsiz vitamin kullanımı böbrekleri vuruyor

Hava sıcaklıklarındaki mevsimsel değişiklikler ve salgın hastalıkların artış göstermesiyle vatandaşlar doktora gitmeden hastalıklardan korunmak için vitamin takviyelerine başvurabiliyor. Uzmanlar bilinçsiz vitamin kullanımının böbrek rahatsızlığına kadar uzanabilecek sorunlara sebep olabileceğini vurguladı.

"Hiçbir sıkıntınız yokken bir böbrek hastalığınız olabilirsiniz"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Doğaç Uğurcan, "Bulaşıcı hastalıklar özellikle damlacık yoluyla bulaşan viral enfeksiyonların arttığı sonbahar, eylül, ekim gibi dönemlerde başlayıp bütün kış boyunca kendimizi bu enfeksiyonlara karşı korumamız gerekiyor. Bunun için değişik yollar var ancak tabii halkımız bu ara çok fazla besin takviyesi, gıda takviyelerini kullanmaya başladı. Bunların bir kısmının faydası olmasına rağmen çoğu ya gereksiz olabiliyor ya da bazen bizim vücudumuza zararı olabiliyor. Değişik C vitamini, B vitamini, D vitamini türleri olabilir, kalsiyum takviyeleri şu an piyasaya baktığımızda reçetesiz olarak satılan çok fazla takviye var.

Eğer siz önce bir doktora başvurup, bir tahlil yaptırıp hangi eksiklikleriniz var, belki de bir demir eksikliğiniz var, belki sadece D vitamini eksikliğiniz var ona yönelik gıda takviyeleri kullanmanız sizin faydanıza olacaktır. Ancak hiçbir eksikliğiniz olmadığı halde, gereksiz C vitamini kullanımı olursa, örneğin böbreklere zarar verebilirsiniz. Hiçbir sıkıntınız yokken bir böbrek hastalığınız olabilirsiniz. Örneğin demir kullanımı, yani benim kan değerlerim düşük demir kullanmalıyım derseniz bu sefer karaciğerinize zarar edebilirsiniz. Böyle durumlarda mutlaka bu takviyelere başlamadan önce hangi yönde eksiklikleriniz var, acaba kansızlık durumumuz mu var, yoksa sadece kalsiyum eksikliğimiz mi var, sadece D vitamininiz mi düşük o yönde takviyeler almanız, ileride vücudunuza gereksiz yere zarar vermenize engel olacaktır. O yüzden öncelikle mutlaka bir hekime başvurmanızda, gerekli tahlillerin yapılmasının faydalı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.