Erken teşhis hayat kurtardı!

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyathane hemşiresi olan 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Mediha Peker, geçen yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı olan ekim ayında göğsünde kitle fark edince vakit kaybetmeden Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay'a başvurdu.

Tetkiklerinde, meme kanserinin erken evrede olduğu anlaşılan Peker, bir süre kemoterapi gördü.

Daha sonra Prof. Dr. Akçay ve ekibince yapılan başarılı ameliyatla göğüsleri alınıp protez meme takılan Peker, erken evrede fark ettiği meme kanserinden erken teşhisle kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

"O benim için misafirdi, geldi ve gitti"

Hemşire Peker, AA muhabirine, geçen yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda göğüslerini kontrol ettiği sırada, eline bir kitle geldiğini ve hemen Prof. Dr. Akçay'a başvurduğunu söyledi.

Tetkiklerinde erken evrede kanserle karşılaştığını ifade eden Peker, şöyle konuştu:

"Kitle demek istemiyorum, o benim için misafirdi, geldi ve gitti. Pet filminden sonra hastalığın erken evrede olduğunu öğrendik, koltuk altına fazla ilerlememişti. Kemoterapi sürecimde Prof. Dr. Mehmet Bilici hocam ve hastanedeki bütün hekim ve çalışma arkadaşlarımdan çok destek gördüm. Babamın ani ölümü ve bilinmezlikler içinde tabii ki zor süreçlerim oldu fakat umudumu hiçbir zaman yitirmedim. Malatyalıyım, eşim Kahramanmaraşlı, depremde çok üzüntü yaşadık. Bunlardan dolayı başıma böyle bir şey geldiğini düşünüyorum. Çünkü genetik bir durum yoktu ama en büyük şansım kendimi muayene edebilmemdi."

Peker, ameliyat sürecinde kendisine destek olan Prof. Dr. Akçay'a, plastik cerrah Mehmet Korkut'a teşekkür ederek, doktorların kendisine kanser hastası gibi değil estetik ameliyatı olacak hasta gibi davrandığını anlattı.

İşinin başına dönmeyi beklediğini belirten Peker, "Erken teşhis bu mücadelede büyük bir anahtar, bu anahtarı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Kadınlar bedeninin farkına varması lazım, bir değişiklikte nedenini araştırmalı ve biran önce doktora gitmeli. Atatürk Üniversitesi bu konuda çok iyi. Angelina Jolie'nin yaşadığının farklı versiyonunu yaşadım. İki göğsüm alındı, yerine protez konuldu. Şimdi daha sağlıklıyım. Hocalar çok profesyonel, kimse biyopsiden korkmasın, kulaktan dolma şeylere inanmasın, doktora güvensin." dedi.

"Kadınlar kitle tespit edince mutlaka doktora gitmeli"

Meme ve endokrin cerrahı Prof. Dr. Akçay da kadınlardaki kanserlerin yüzde 30'nu meme kanserinin oluşturduğunu, günümüzde her 8 kadından birinde bu hastalığın görüldüğünü bildirdi.

Erken teşhis ve uygun tedaviyle bu hastalıktan kurtulmanın mümkün olduğunu vurgulayan Akçay, şunları kaydetti:

"Hemşiremiz dikkati sayesinde kendi memelerini muayene etmesi sonucu hastalığı erkenden teşhis etti ve doktorlarını dinledi. Durumu gayet güzel, medikal ilaçları kullanıp normal hayatına devam edecek, işine başlayacak. Koltuk altında şüpheli lenf bezleri olunca önce kemoterapi aldı, daha sonra bir memesinde hastalık vardı, diğer memede de şüpheli alanlar görülünce iki memeyi aldık ve yerine protez koyduk. 20 yaşından itibaren kadınlar memelerini muayene etmeli, kitle tespit edince mutlaka doktora gitmeli."