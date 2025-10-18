Kahve ve çayın gücü: Kanser hastalarında yaşam süresini uzatıyor

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Coşkun, "Kahve ve çay tüketiminin kanser hastalarının sağkalımını olumlu yönde etkilediği öne sürülmüştür, ancak bugüne kadar yayınlanan çalışmalar çelişkili sonuçlar ortaya koymuşken çok yeni yayınlanan bir sistematik incelemede çay ve kahve tüketimine dair çok önemli sonuçlar ortaya kondu. İtalya merkezli IRCCS Avrupa Onkoloji Enstitüsü'nde çalışan araştırma ekibi, çay ve kahvenin kanser hastalarının ilerlemesine karşı koruyucu bir rol oynayabileceğini gösteren veriler elde etti. Yakın zamanda yayınlanan bu çalışmada 1993-2023 yılları arasında farklı coğrafyalardan 40 000'i aşkın kanser hastasının verilerini bir araya getirerek analiz etti" dedi.

Araştırmada özellikle çay tüketiminin kahveye göre daha güçlü bir koruyucu etki gösterdiğini belirten Coşkun, "Çalışmada, yüksek miktarda çay veya kahve tüketimi olan hastaların, daha düşük miktarda tüketenlere kıyasla kanserin yaklaşık yüzde 24 oranında daha düşük ilerlemesi riski taşıdığı belirlendi. Çalışmanın detaylarına baktığımızda incelenen kanser türleri arasında kolorektal kanserler, meme kanseri, prostat kanseri ile karaciğer, mesane gibi diğer kanser türleri bulunuyor. Kolorektal kanser özelinde çay ve kahve tüketiminin etkisi daha belirgin bulunurken, meme kanserinde yalnızca çay tüketiminin kanser riskini azaltmada anlamlı bir etki sağladığı tespit edildi" dedi.

Düzenli çay ve kahve tüketiminin genel sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğuna dikkati çeken Coşkun, "Her iki içecekte de şeker ve şurup kullanılmaması etkinin sağlanması için önemlidir. Bu çalışmaya göre kanser hastalarına fazla miktarda çay ve kahve tüketimini önermemiz doğru olmayacaktır. Çünkü fazla miktarda çay ve kahvenin kanser hastalarında başta kardiovasküler istem olmak üzere bir takım sakıncalı durumları da ortaya çıkabilir. Her hastanın kendi doktoru ile bu konuları değerlendirmesi uygun olacaktır" ifadelerini kullandı.