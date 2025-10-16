Çocuklarda mevsimsel değişikliklere dikkat

Kulak Burun Boğaz Anabilin Dalı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Altıparmak, mevsimsel geçişlerde polikliniğin en yoğun zaman olduğunu söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Altıparmak, sonbaharda çocuklarda alerjik rinit yakınmalarının arttığını belirterek, "Alerjide hapşırma nöbetleri, burun-kulak-göz kaşıntısı, berrak sulu akıntı ve burun tıkanıklığı ön plandadır; ateş genellikle yoktur ve bulaşıcı değildir. Antihistaminik ve nazal kortikosteroid spreylerle çoğu çocuk hızla rahatlar; toz, duman ve polen gibi tetikleyicilerden kaçınmak önemlidir" dedi.

Bir diğer, sonbahar ve kış aylarında artış gösteren hastalık ise grip (influenza) ve üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Altıparmak, çocuklarda bu tabloların ani başlayan ateş, yaygın kas-eklem ağrısı, baş/boğaz ağrısı, öksürük ve belirgin halsizlikle seyrettiğini; bulaşıcı oldukları için okul ve kreşlerde hızla yayılabildiklerini vurguladı.

"6 aydan büyük çocuklar aşılanabilir; özellikle kronik hastalığı olan çocukların aşı yaptırması gerekir" diyen Altıparmak, planlamanın hekimin bireysel değerlendirmesi ile yapılmasını önerdi. Aşının uygulanmaması veya ertelenmesi gereken durumlar olarak 6 aydan küçük bebekler, aşıya veya içeriğindeki bileşenlere karşı daha önce gelişmiş ciddi alerjik reaksiyon (ör. anafilaksi) öyküsü ve yüksek ateşle seyreden aktif enfeksiyon sırasında aşının ertelenmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca istirahat, bol sıvı, el hijyeni ve sınıfların düzenli havalandırılmasının koruyucu olduğunu ekleyerek; uzamış yüksek ateş, nefes darlığı/hızlı nefes alma, bilinç değişikliği veya inatçı kusma gibi uyarı bulgularında gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlattı.