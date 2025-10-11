Uzmanından önemli mesaj: "Ruh sağlığını korumak hayatı korumaktır"

Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Çevik, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla ruh sağlığını korumanın yolları hakkında açıklamalarda bulundu.



"MODERN YAŞAM, RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRIYOR"

Uzmanlara göre, modern yaşamın getirdiği stres, kaygı, yalnızlık ve belirsizlik duyguları, ruh sağlığını doğrudan etkiliyor. Uzm. Dr. Çevik, ruh sağlığını korumanın yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışma konusu olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ruhsal sorunlar utanılacak değil, paylaşılması ve destek alınması gereken durumlardır. Erken dönemde fark edilip desteklenen kişiler, hem kendi yaşam kalitelerini artırır hem de çevresine daha sağlıklı katkı sunar."



"SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI RUHSAL DENGEYİ DESTEKLİYOR"

Ruh sağlığını korumanın, bedensel sağlık kadar önem taşıdığını vurgulayan Uzm. Dr. Çevik, düzenli uyku, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve sosyal ilişkilerin ruhsal denge üzerindeki olumlu etkilerine değindi. Uzm. Dr. Çevik, "Günlük yaşamın koşuşturmacasında çoğu zaman duygusal ihtiyaçlarımızı görmezden geliyoruz. Oysa ruhsal dayanıklılık, tıpkı kas gücü gibi; ilgi, bakım ve süreklilik ister. Özellikle çocuk ve gençlerin ruhsal gelişimlerinin desteklenmesi, geleceğin sağlıklı toplumlarını oluşturmak açısından büyük önem taşır" açıklamasında bulundu.

"RUHSAL FARKINDALIK, TOPLUMSAL GÜÇTÜR"

Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla herkesi daha duyarlı, önyargısız ve destekleyici olmaya çağıran Uzm. Dr. Çevik, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Ruh sağlığı, yaşam kalitemizin temelidir. Her birey kendi sınırlarını, duygularını ve ihtiyaçlarını tanımalı. Yardım istemek bir zayıflık değil, iyileşme cesaretidir. Birlikte daha güçlü ve sağlıklı bir toplum inşa etmek elimizde."