Türkiye’de nadir uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu

Halsizlik ve yorgunluk şikayetleri nedeniyle 3,5 yıl önce hastaneye başvuran 71 yaşındaki Gülsüm Yıldız, açık kalp ameliyatı sonrası beyine pıhtı atması sonucu felç geçirdi.

Yıllar içerisinde ilerleyen kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Yıldız, Türkiye'de aort yetmezliğinde nadir uygulanan ameliyatsız aort kapağı takma operasyonu sayesinde hastaneden taburcu edilerek yeniden normal yaşamına döndü.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Telat Keleş, AA muhabirine, dünyada nadir uygulanan aort kapağı takma işlemini ve bu yöntemle sağlığına kavuşan hastası Yıldız hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Keleş, aort kapağında ciddi derecede yetersizlik (kaçak), oluşması durumuna "aort yetmezliği" denildiğini belirtti.

"Aort yetmezliği gelişmiş ve ameliyat riski çok yüksek olan hastalarda başka tedavi şansımız yok"

Aort darlığı olan, yaşlı veya kireçlenmiş kapak nedeniyle aort kapağı daralmış hastalarda ameliyat riskinin yüksek olduğu durumlarda, dünyada tercih edilen tedavi yönteminin aort kapağı takma işlemi olduğunu anlatan Keleş, bu işlemin dünyada aort yetmezliği için yeni uygulanmaya başlandığını, kılavuzlarda çok sınırlı endikasyonla yer aldığını ve yapılan ameliyat sayısının oldukça az olduğunu söyledi.

İleri düzeyde kalp yetmezliği yaşayan ve ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalara, Assist Device olarak adlandırılan kalp pompasının takılarak yaşamlarını sürdürebilmelerinin sağlandığını belirten Prof. Dr. Keleş, "Zamanla bu hastaların aort kapağında kaçaklar gelişiyor ve pompa işlevini yitiriyor. Hastalar nakil sürecinde bu pompaya bağımlı hale geliyor veya nakil yapılmasa bile pompa sayesinde yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Kapaktaki kaçak ise pompanın işlevsiz kalmasına yol açıyor ve hastamızı kısa sürede kaybedebiliyoruz. Artık bu hastalara da ameliyatsız kateter yolu ile kapak takma işlemi uygulayabiliyoruz." diye konuştu.

Keleş, "Bu operasyon hastalar için çok önemli kalp nakline bir anlamda köprü. Aort yetmezliği gelişmiş ve ameliyat edilemeyen hastalarda başka tedavi şansımız yok. Bu hastalarda ilaçlar ve takılan kalp pompası işe yaramaz hale geliyor. Bu işlem nadir vakalar şeklinde Türkiye'de yapılıyor. İşlem farklı tekniklerle, özel kapaklarla yapılıyor ve bu hasta grubu için önemli bir umut kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

"Hastamız yoğun bakımda ilaçlara bağımlı halde yaşıyordu"

Hastası Gülsüm Yıldız'ın kalp yetmezliğinin ileri düzeyde olduğunu ve 3,5 yıl önce aortunda balonlaşma nedeniyle açık kalp ameliyatı yapıldığını ve beyne pıhtı atması sonucu felç nedeniyle konuşma bozukluğu olduğu bilgisini veren Prof. Dr. Keleş, şunları kaydetti.

"Hastamızda ciddi derecede kalp yetmezliği vardı. Sadece kalp yetmezliği değil böbrek ve karaciğerleri de kalp yetmezliği nedeniyle bozulmaya başlamıştı. Akciğerlerinde ise enfeksiyon tablosu oluşmaya başlamıştı. Yoğun bakımda kalbi destekleyecek kalp kasılmasını kuvvetlendirecek, tansiyonu yükseltecek ilaçlara bağımlı halde yaşıyordu. Hastamız hastaneden taburcu olabilecek durumda değildi. Nefes darlığı tablosu içerisindeydi, kalbi ileri derece kasılma fonksiyonlarını kaybetmişti ve büyümüştü. Son çare olarak kapak takma işlemini yaptık. Aort yetmezliği olan ve henüz hiç kireçlenmemiş kapağa başarıyla bu işlem gerçekleştirildi. Hızlı bir şekilde hastamız toparlandı."

"Yapılan bu operasyonla annemi kurtardılar"

Gülsüm Yıldız'ın oğlu Hüseyin Pınarcıoğlu ise annesinin daha önce halsizlik ve yorgunluk şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurduğunu ve kalp ameliyatını olduğunu söyledi.

Operasyonun ardından annesinin yorgunluğu ve halsizliğinin devam ettiğini aktaran Pınarcıoğlu, "Annem 58 gün yoğun bakımda yattı ve bu süreçte 4 kez kalbi durdu. Her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini söylemişlerdi. Yapılan bu operasyonla annemi kurtardılar. Annemin konuşması gelmeye başladı, hareketleri düzelmeye başladı. Kendi kendine birçok işini yapmaya başladı, nefes darlığı yürüme, konuşma hareketleri olumlu yönde değişti. Yakında yürüyeceğine de inanıyorum. Annemi 5. kez kurtardılar." ifadelerini kullandı.