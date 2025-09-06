Okula dönüş sürecinde hata yapılmamalı

Topak, bu süreçte çocuklarda heyecan, kaygı, uyum güçlüğü gibi tepkilerin görülebileceğini, ailelerin ise sabırlı ve destekleyici yaklaşımının çocuğun okul ve sosyal ilişkilerinin başarılı sonuçlar vermesi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Anaokuluna başlayan çocukların ilk kez ebeveynden uzun süreli ayrıldığını hatırlatan Topak, bu süreçte ağlama nöbetleri, karın ağrısı gibi psikosomatik belirtiler görülebileceğine dikkat çekti.

İlkokul döneminde ise çocukların "başarı" ve "aidiyet" kavramlarını ön plana aldığını belirten Topak, 'ya yapamazsam' kaygısının sık görüldüğünü ifade ederek, ebeveynlere ise şu önerilerde bulundu:

"Çocuğun çabasına odaklanın, sadece akademik başarıya değil öğrenme sürecine değer verin.

Sınıf dışında da spor, sanat gibi sosyal etkinliklere yönlendirin.

Akşam sohbet ve uyku rutinleri oluşturarak güven ortamı sağlayın".

Ergenliğe geçişin ilk basamağı olan ortaokul döneminde çocukların akran ilişkilerine yoğunlaştığını dile getiren Topak, "Çocuğun arkadaşlarını tanıyın ama seçimlerine saygı gösterin. Baskıcı olmadan sınırlar koyun (ekran süresi, uyku düzeni). İlgi alanlarına değer vererek kabul gören bir ortam oluşturun" dedi.

Lise çağında gençlerin akademik baskı, sınav kaygısı ve kimlik oluşumu sürecinde zorlandığını aktaran Topak, ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Yalnızca sınav başarısına değil, duygusal desteğe odaklanın.

Bağımsızlaşma ihtiyacını tehdit değil gelişimsel gereklilik olarak görün.

Gelecek planlarında yönlendirici değil, yol gösterici bir tavır takının.

Öğüt veren değil, yanında duran bir pozisyon benimseyin".

Topak, okulun ilk haftalarında uyku düzeni, sabah rutini ve çocuğun duygularını paylaşmasına fırsat vermenin önemine değinerek, "Uyum süreci birkaç hafta sürebilir. Ancak kaygı, sosyal iletişim güçlüğü veya uyum problemleri uzun sürerse bir uzmandan destek almak gerekir" dedi.