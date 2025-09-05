Adım atış biçiminiz sağlığınızı belirliyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Necdet Demir, kireçlenme (osteoartrit) hastalarında yürüyüş stilinin eklemlere binen yükü ve günlük yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini belirtti.

ABD'li araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, yürüyüş tarzında yapılacak basit bir değişikliğin osteoartritten korunmada etkili olabileceği keşfedildi. Araştırmaya göre, hastaların ayaklarını doğal hizalanmalarından hafifçe içe veya dışa doğru açı yaparak yürümeleri, dizdeki baskıyı yüzde dörde kadar azaltıyor. Bu yöntemin, reçetesiz satılan ağrı kesiciler kadar etkili olabileceği ifade edildi.

Doç. Dr. Necdet Demir, invaziv olmayan tedavinin ameliyat sürelerini geciktirmeye yardımcı olabileceğini kaydederek, "Osteoartritli hastalarda yürüyüş biçimi, ağrıyı azaltmada ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmada son derece önemlidir. Yapılan akut ayak analizi ve ağrı ölçümleri, yürüyüş sırasında ayağın açısının hafifçe değiştirilmesinin diz ağrısını belirgin şekilde azaltabileceğini göstermektedir. Basit ama etkili bu yöntem, eklem kıkırdağının aşınmasıyla ortaya çıkan ve kesin tedavisi olmayan osteoartritin ilerlemesini de yavaşlatabilir" dedi.

Doç. Dr. Demir, yürüyüş sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları da şöyle sıraladı: "Kısa ve kontrollü adımlar eklemlere binen baskıyı azaltırken, uzun ve hızlı adımlar diz ve kalçalara fazladan yük bindirir. Topuktan başlayarak ayağın ortası üzerinden parmak ucuna doğru yapılan yumuşak geçiş eklemlerdeki şok etkisini hafifletir; sert basışlar ise aşınmayı hızlandırır. Öne eğilmek veya yana kayarak yürümek eklemlerde dengesiz yüklenmeye yol açarken, dik bir duruş, serbest omuzlar ve rahat kollar yürüyüşü sağlıklı hale getirir."