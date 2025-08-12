Aşırı sıcaklar beyin kanaması riskini artırıyor

"Yaz aylarında karşılaştığımız beyin kanaması vakalarının önemli bir bölümü obezite ve hipertansiyon gibi altta yatan hastalıklardan kaynaklanıyor" diyen Dr. Kaplan, bu kişilerin sabah ile öğle arasındaki saatlerde, özellikle nemin yüksek ve güneş ışınlarının dik olduğu zaman dilimlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.

Sıcak hava beyin sağlığını tehdit ediyor

Artan sıcaklıkların, vücuttaki sıvı ve elektrolit dengesini bozduğunu, derideki damarların aşırı genişlemesine ve fazla terlemeye bağlı olarak kan dolaşımının olumsuz etkilendiğini belirten Dr. Kaplan, bu durumun beynin yeterince kan ve oksijen alamamasına yol açabildiğini ifade etti.

Özellikle nem oranının yüksek olduğu zamanlarda, terlemenin azalmasıyla birlikte vücut ısısının tehlikeli seviyelere ulaşabileceğini kaydeden Kaplan, bu gibi durumlarda şuur kaybı, epilepsi (sara) nöbeti, beyin kanaması, anevrizma patlaması ve hatta beyin damarlarında tıkanmaların görülebileceğine dikkat çekti.

Spor için sabah erken saatleri veya akşamüstünü tercih edin

Açık havada yapılan sporun da sıcaklık ve nem göz önünde bulundurularak planlanması gerektiğine dikkat çeken Dr. Kaplan, "Spor yapmak isteyenler için en uygun saatler sabahın erken saatleri ya da akşam serinliğidir. Aksi halde sıcak hava, vücutta denge bozulmalarına neden olabilir" dedi.

Erken müdahale hayat kurtarır

Dr. Kaplan, hipertansiyona bağlı beyin kanamalarıyla hastaneye başvuran birçok kişide, daha önce hipertansiyon tanısı bulunmadığını söyleyerek, "Kişilerin tansiyonlarını düzenli olarak ölçtürmeleri, bol sıvı tüketmeleri, yağlı ve tuzlu yiyeceklerden uzak durmaları büyük önem taşıyor. Özellikle yaz aylarında baş ağrısı, bulantı, bilinç değişikliği ya da ani bayılma gibi şikayetlerde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Erken müdahale, beyin kanamasına bağlı kalıcı hasarların ve ölüm riskinin önüne geçebilir" diye konuştu.