Tamamen dişsiz hastanın implantla hayatı değişti

Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde tamamen dişleri olmayan bir hastaya implant tedavisi uygulandı. Tedavi sonrası hasta, yeni dişlerine kavuştu.

Merkezde görevli Uzm. Dt. Sefa Merve Arıkan tarafından gerçekleştirilen ameliyatta hastaya 13 adet implant yerleştirildi.

Diş implantı, çene kemiğine yerleştirilen ve eksik dişlerin işlevini üstlenen yapay diş kökleri olarak biliniyor. Genellikle dişini kaybetmiş veya hiç dişi bulunmayan hastalara uygulanan bu yöntem, hem estetik görünüm hem de çiğneme fonksiyonunun yeniden kazanılmasını sağlıyor.

Tedavinin ardından hastanın, iyileşme süreci tamamlandığında normal beslenme ve konuşma yetilerini rahatlıkla kullanabileceği öğrenildi.

