Kulak ağrısını hafife almayın: Ciddi hastalıkların habercisi olabilir

Sinüzit, diş kaynaklı problemler veya çene eklemi rahatsızlıkları, kulağa vuran ağrılarla kendini gösterebiliyor.

Bu yüzden kulağında ağrı hisseden kişilerin, "nasıl olsa geçer" diyerek geçiştirmemesi; ağrının nedenini araştırması ve gerekirse uzman desteği alması hayati önem taşıyor.

Kulak Ağrısı Hangi Hastalıkların Habercisi Olabilir?

Orta Kulak İltihabı

Çocuklarda daha sık görülse de yetişkinlerde de ortaya çıkabiliyor. Orta kulakta sıvı birikmesiyle gelişen iltihap, şiddetli ağrı, kulakta tıkanıklık ve işitme kaybına yol açabiliyor. Tedavi edilmezse kalıcı işitme problemleri gelişebiliyor.

Dış Kulak Kanalı İltihabı

Uzun süre nemli kalan kulak kanalı, bakteri veya mantar üremesine elverişli hale geliyor. Özellikle deniz ve havuz sonrası sık görülüyor. Kaşıntı, kızarıklık, şişlik ve akıntı belirtiler arasında yer alıyor.

Sinüzit

Sinüslerde sıvı birikmesiyle oluşan basınç, sinir ağı sayesinde kulağa da yansıyabiliyor. Burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve yüz dolgunluğu sinüzitin tipik bulguları.

Çene Eklemi Rahatsızlıkları

Çene ekleminde meydana gelen bozukluklar, çiğneme sırasında ağrıya yol açıyor ve bu ağrı kulağa vurabiliyor. Diş gıcırdatma ve stres, sorunu tetikleyen başlıca nedenler.

Diş Kaynaklı Problemler

Diş çürüğü, apse ve diş eti iltihapları, çene ve kulak sinirleri arasındaki bağlantı nedeniyle kulak ağrısına neden olabiliyor.