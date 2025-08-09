Çölyak hastalığı nasıl anlaşılır? İşte bilmeniz gerekenler

Son yıllarda daha sık gündeme gelen çölyak hastalığı, gluten hassasiyetiyle ortaya çıkan ve ömür boyu süren bir sindirim sistemi rahatsızlığıdır.

Buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten proteinine karşı vücudun bağışıklık sistemi tepki verir ve ince bağırsaklarda hasar meydana gelir. Bu durum, besinlerin emilimini zorlaştırarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Çölyak Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Çölyak hastalığında belirtiler kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte, en yaygın semptomlar şunlardır:

-Karın ağrısı

-İshal

-Kilo kaybı

-Halsizlik

-Şişkinlik

-Demir eksikliği anemisi

Bazı durumlarda ise belirti görülmeyebilir ve hastalık rutin kontroller sırasında teşhis edilebilir. Erken teşhis, hastalığın yönetiminde ve komplikasyonların önlenmesinde kritik öneme sahiptir.

Çölyak Hastaları Nelere Dikkat Etmeli?

Çölyak hastalarının, gluten içeren gıdalardan tamamen uzak durması gerekir. Gluten özellikle buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunur. Hastaların tüketmemesi gereken başlıca yiyecekler şunlardır:

Buğday içeren ürünler: Ekmek, makarna, simit, kek, kurabiye, börek

Arpa ve çavdar içeren yiyecekler: Malt içeren ürünler, bazı bira çeşitleri

Hazır ve işlenmiş gıdalar: Kraker, bulyon, hazır çorba, bazı soslar ve çikolatalar (gluten katkı maddesi içerebilir)

Unlu mamuller: Normal unla yapılan tüm pasta ve hamur işleri

Bulgur ve irmik ürünleri

Glutensiz diyet uygulamak, hastalığın kontrol altına alınmasını sağlar ve bağırsaklardaki hasarın iyileşmesine yardımcı olur.