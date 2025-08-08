Motosiklet kazalarında travmalara karşı alınması gereken önlemler

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Feridun Çilli, motosiklet kazalarının travmaların önemli nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, ilk yardımın önemi ve travmaya doğru müdahale konusunda uyarılarda bulundu.

Cilt yanıkları ve kafa travmaları sık görülüyor

Motosiklet kazalarında en sık karşılaşılan yaralanmaların başında sürtünmeye bağlı cilt yanıkları geldiğini ifade eden Dr. Çilli, "Bu yaralar yavaş iyileşiyor, ağrılı oluyor ve ciltte iz bırakabiliyor. İkinci sırada kol, bacak ve kaburgalarda kırıklar yer alıyor. Genellikle cerrahi müdahale ve uzun rehabilitasyon gerektiriyor. Kırıkları kafa travmaları takip ediyor. Beyin kanaması ve ödem gibi durumlar kalıcı sakatlıklara yol açabiliyor. Ayrıca boyun ve omurga yaralanmaları da ciddi sonuçlar doğurabiliyor; omurilik hasarları felce kadar ilerleyebiliyor" dedi.

İç organlar da risk altında

Karaciğer, akciğer, böbrekler ve dalak gibi iç organlardaki yaralanmaların hayati tehlike oluşturabileceğini söyleyen Dr. Çilli, "İç kanamaların hızlı tanısı ve müdahalesi büyük önem taşıyor. Kol ve bacaklarda kırıkların yanı sıra kas yırtıkları, bağ ve tendon yaralanmaları ile sinir ve damar hasarları görülebiliyor. Nadir de olsa uzuv kayıpları meydana gelebiliyor. Yüz yaralanmaları ise estetik ve fonksiyonel açıdan kalıcı sorunlara yol açabiliyor. Birçok sürücü kaza sonrası yoğun bakımda yaşamını yitiriyor" diye konuştu.

Psikolojik etkilerin de gözardı edilememesi gerektiğinin altını çizen Dr. Çilli, "Motosiklet kazaları, sürücülerde anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğuna neden olabiliyor. Bu süreçte profesyonel psikolojik destek alınması öneriliyor" dedi.

Doğru ilk yardım hayat kurtarır

Prof. Dr. Feridun Çilli, kazalarda doğru ilk yardımın hayat kurtardığını vurgulayıp, kaza sonrası güvenlik sağlandıktan sonra acil sağlık ve emniyet ekiplerinin çağrılması gerektiğini belirtti.

İlk müdahalede bunlara dikkat edilmeli

Prof. Dr. Feridun Çilli açıklamasının devamında, "İlk yardımda solunum ve dolaşım desteği öncelik taşıyor. Yaralının bilinci, hava yolu açıklığı ve solunumu kontrol edilmeli. Gerekirse müdahale edilmeli. Nabız kontrolüyle dolaşım durumu değerlendirilmeli. Yaralı sabitlenerek uygun pozisyonda tutulmalı; omurga yaralanması şüphesi varsa bilinçsizce hareket ettirilmemeli. Açık yaralanmalar temizlenip pansumanla kapatılmalı, kanama varsa baskı uygulanmalı. Yaralı bölgenin kalp hizasının üzerine kaldırılması öneriliyor. Sağlık ekipleri geldiğinde müdahale onlara bırakılmalı. Motosiklet yaralanmaları, hayati risk taşıyan sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Sürücü eğitimi, trafik kurallarına uyum, kask ve koruyucu ekipman kullanımı ile olay yerinde doğru ilk yardım uygulanması büyük önem taşıyor. Kask, koruyucu giysi ve ekipmanların tam kullanımı hayati tehlikeleri azaltabiliyor" şeklinde konuştu.