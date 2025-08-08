Küçük kalpler dijital risk altında

Danimarka'da yapılan bir araştırmada, akıllı telefon ve diğer elektronik cihazlarla aşırı zaman geçirmenin, çocuklar ve gençlerin kalp sağlığını olumsuz yönde etkilediği gözler önüne serildi.

Araştırmada, ekran başında geçirilen uzun sürelerin, hareketsiz yaşam tarzını teşvik ederek kardiyovasküler riskleri artırdığı belirtildi.

Binden fazla çocuk ve gencin verilerini analiz eden araştırmacılar, özellikle az ve geç uyuyanlarda bu riskin daha belirgin olduğu ve ekran süresinin uyku süresini "çalabileceğini" öne sürdüler. Daha fazla uyumanın, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve insülin direnci gibi rahatsızlıkların riskini azaltmaya yardımcı olduğu da aktarıldı. Araştırmacılar, daha kısa süre uykuda kalmanın ve daha geç uyumanın, daha uzun süre uyuyan ve daha erken uyuyanlara kıyasla aynı ekran süresiyle ilişkili önemli ölçüde daha yüksek bir riskle bağlantılı olduğunu söyledi.

Kalp üzerindeki yükü artırabilir

Yapılan araştırmayı değerlendiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Cüneyt Koçaş, ekran başında geçirilen sürenin günde altı saate kadar çıktığını kaydetti.

Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, uzun ekran sürelerinin kardiyometabolik riskleri artırabileceğine dikkat çekerek, ebeveynlere önemli bir uyarıda bulundu: "Çocukların ekranla geçirdiği zamanı erken saatlere çekin, uyku süresini uzatın."

Uzun süre ekran başında oturmanın fiziksel aktiviteyi azalttığını belirten Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, olumsuz etkilerini de şöyle özetledi:

"Bu durum kalp-damar sağlığını olumsuz etkileyebilir"

Ekran ışığının melatonin üretimini baskılayarak uyku kalitesini düşürdüğünü aktaran Prof. Dr. Koçaş, "Mavi ışığa maruz kalmak, sirkadiyen ritimleri etkileyen bir hormon olan melatonin salgılanmasını baskılar. Bu baskı metabolizmayı bozarak, kalp üzerinde dolaylı yükü artırır. Yapılan bazı araştırmalarda bozulan uyku düzeninin kanser, diyabet, kalp hastalığı ve obeziteye yol açabileceğini gösteriyor. Ekran karşısında geçirilen süre arttıkça abur cubur tüketimi de artar, öğün atlama ve sağlıksız atıştırmalıklar daha fazla tüketilir. Sağlıksız beslenme alışkanlığı zamanla kolesterol ve tansiyon problemlerine zemin hazırlar" ifadelerini kullandı.