Uzmanı uyardı: "Kaynağı belirsiz sitelerden hastalıklarınıza teşhis koymayın"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Namık Şahin, özellikle kalça ve diz protezleriyle ilgili güncel yaklaşımlara dikkat çekerek, geçmişte bu ameliyatların ileri yaşlara bırakılmasının önerildiğini ancak günümüzde ihtiyaç duyulan anda yapılmasının daha doğru olduğunu belirtti. Şahin "Ağrı nedeniyle hareket kabiliyetinin azalması, kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyor. Uzun süreli hareketsizlik kaslarda zayıflamaya yol açabiliyor. Ancak kilo fazlalığı ya da kan şekeri düzensizliği gibi riskler varsa ameliyat ertelenebilir" dedi.

Prof. Dr. Namık Şahin ayrıca internet üzerinde kaynağı belirsiz sitelerden hastalıklarına teşhis koymaya çalışan vatandaşlara, bunun doğru olmadığını ve yanlış teşhisten kaynaklı hastalıkta oluşan ilerlemelerde ciddi risklere yol açacağını söyledi.

Hematoloji, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Salim Başol Tekin ise hematolojik tümörlerle ilgili uyarılarda bulundu. Kan hücrelerinden, kemik iliğinden ve lenf sisteminden kaynaklanan bu hastalıkların üç ana grupta toplandığını belirten Tekin, "Lösemi, lenfoma ve miyelom olarak sınıflandırıyoruz. Lösemiler akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılıyor. Akut lösemiler hızlı ilerlerken kronik lösemiler daha yavaş seyrediyor. Miyelom ise kemik iliğindeki hücrelerden kaynaklanıyor ve özellikle 50 yaş üstü bireylerde daha sık görülüyor" ifadelerini kullandı.

Risk faktörlerine de değinen Prof. Dr. Salim Başol Tekin, "Radyasyona maruz kalmak ve ailede hematolojik kanser öyküsü bulunması önemli risklerdir. Nedensiz kilo kaybı, sürekli halsizlik, aşırı terleme, sık enfeksiyonlar ve diş eti kanamaları gibi belirtiler bu hastalıkların habercisi olabilir. Bu belirtiler başka hastalıklarla da ilişkili olabilir ancak devam ederse mutlaka bir hekime başvurulmalı" dedi.