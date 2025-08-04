Sıcaklarda şişkinliğe son! Uzmanından maden suyu tavsiyesi

Zonguldak'ta diyetisyen Gizem Güneş, yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bugünlerde ödem sorununa karşı vatandaşları uyardı. Aşırı sıcaklar ve terleme nedeniyle vücudun elektrolit dengesinin bozulduğunu belirten Güneş, bu durumun ödem oluşumuna yol açabileceğini söyledi.

Elektrolitlerin yerine konmaması halinde şişkinlik, yorgunluk ve halsizlik gibi sorunların ortaya çıkabileceğini vurgulayan Güneş, özellikle maden suyunun günlük beslenme rutinine dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Güneş, "Ter yoluyla sadece su değil; magnezyum ve potasyum gibi önemli mineraller de kaybediliyor. Bu mineralleri yerine koymak için maden suyu iyi bir tercihtir" dedi.

Maydanoz, ananas ve karpuz gibi ödem atıcı besinlerin de yaz aylarında destekleyici etkisi olduğunu kaydeden Güneş, bu tür gıdaların günün erken saatlerinde tüketilmesinin daha faydalı olacağını ifade etti. Güneş, "Bu besinlerin 16.30'dan sonra tüketilmesini çok önermiyorum" diye konuştu.

Yürüyüşün, lenf dolaşımını uyarması açısından önemli olduğunu hatırlatan Güneş, sıcak havalarda değil ama sıcaklık biraz düştükten sonra orta tempoda yapılan yürüyüşlerin ödem atımını destekleyeceğini söyledi.

Su tüketiminin önemine de dikkat çeken Diyetisyen Güneş, "Günde 2,5 litre olan su tüketimi yaz aylarında biraz daha artırılabilir. Bununla birlikte tuz tüketiminde de denge sağlanmalı. Doğal kaya tuzu tercih edilebilir ancak miktarına dikkat edilmeli" uyarısında bulundu.

Son olarak, günlük ödemin dışında kronikleşmiş şişkinlik şikayetleri olan kişilerin mutlaka bir uzmana danışması gerektiğini belirtti.