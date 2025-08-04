Ömrü uzatıyor hastalıklardan koruyor! İşte şifa deposu besin

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Avustralya'da yapılan yeni bir çalışma; çay, orman meyveleri, bitter çikolata ve elma gibi flavonoid açısından zengin yiyeceklerin, kanser, tip2 diyabet ve Parkinson gibi nörolojik hastalıklara yakalanma riskinizi önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

Araştırmada, flavonoid moleküller açısından zengin olan çeşitli gıdalar tüketen kişilerde ciddi sağlık sorunları görülme riskinin daha düşük, uzun yaşama potansiyelinin ise daha yüksek olabileceği sonucuna varıldı.