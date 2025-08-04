04 Ağustos 2025, Pazartesi
Haberler Sağlık Haberleri Ömrü uzatıyor hastalıklardan koruyor! İşte şifa deposu besin

Ömrü uzatıyor hastalıklardan koruyor! İşte şifa deposu besin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.08.2025 17:18
ABONE OL
Ömrü uzatıyor hastalıklardan koruyor! İşte şifa deposu besin

Uzmanlar, flavonoid açısından zengin besinlerin düzenli tüketiminin yalnızca bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmayıp, yaşam süresini de uzattığını ortaya koydu.

Bilim dünyası, sağlıklı yaşamın sırlarını gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Avustralya'da yapılan son araştırma ise çarpıcı sonuçlarıyla dikkat çekti.

Kaynak: AAKaynak: AA

Avustralya'da yapılan yeni bir çalışma; çay, orman meyveleri, bitter çikolata ve elma gibi flavonoid açısından zengin yiyeceklerin, kanser, tip2 diyabet ve Parkinson gibi nörolojik hastalıklara yakalanma riskinizi önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

Araştırmada, flavonoid moleküller açısından zengin olan çeşitli gıdalar tüketen kişilerde ciddi sağlık sorunları görülme riskinin daha düşük, uzun yaşama potansiyelinin ise daha yüksek olabileceği sonucuna varıldı.

Kaynak: AAKaynak: AA

Bulgular, daha fazla flavonoid içeren gıdaları çeşitlendirerek tüketmenin, tek bir kaynaktan tüketmeye kıyasla sağlık sorunlarını azaltmakta daha etkili olabileceğini gösterdi.

Kaynak: AAKaynak: AA

ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR

Çalışmanın yazarlarından Dr. Benjamin Parmenter "Günde yaklaşık 500 mg flavonoid açısından zengin besin tüketimi, herhangi bir nedenden ölüm riskinde yüzde 16, kardiyovasküler hastalık, tip 2 diyabet ve solunum yolu hastalıkları riskinde yüzde 10 azalmayla ilişkilendirildi" ifadelerini kullandı.

Hakemli dergi Nature Food'da yayımlanan çalışma, 40 ila 70 yaşları arasındaki 120 binden fazla katılımcının verileri 10 yıl boyunca incelenerek yapıldı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör