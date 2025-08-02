Gece sıcaklığı epilepsi nöbetlerini tetikliyor

İngiltere'de bir Nöroloji Enstitüsünde yapılan bir araştırma, İklim değişikliğiyle artan sıcak hava dalgasının epilepsi, felç, ensefalit, multipl skleroz(MS) migren ve demans gibi birçok nörolojik rahatsızlığı tetiklediği bildirildi.

Sıcak hava dalgalarının beyin üzerindeki etkilerini araştıran çalışmada; inme, migren, Alzheimer, menenjit, epilepsi ve multipl sklerozun (MS) yanı sıra anksiyete, depresyon, şizofreni ve diğer psikiyatrik bozuklukları da içeren 19 farklı sinir sistemi hastalığını incelendi.

Yapılan araştırmaya göre; artan sıcaklık ve nemle kötüleşen epilepsi, felç, ensefalit, multipl skleroz, migren ve daha birçok nörolojik rahatsızlığı keşfedildi. Gece saatlerinde artan sıcaklıkların uykuyu bozabileceği ve bunun da bazı nörolojik rahatsızlıklar için tetikleyici olabileceği de araştırıldı.

Sıcaklanma odaklanma ve sinir yapar

Araştırmayı değerlendiren Prof. Dr. Talip Asil, beyin hücrelerinin ısıya son derece duyarlı olduğunu ve biyolojik sistemlerin sabit sıcaklıklara göre çalıştığını belirtti.

Dayanıklılık sınırlarının ötesine zorlanan beynin birçok nörolojik rahatsızlığa neden olabileceğini aktaran Prof. Dr. Talip Asil, aşırı sıcaklıkların odaklanma zorluğu, sinirlilik ve bitkinlik hissini de artıracağını söyledi.

Beyni koruyan bariyerin geçirgenliği artabilir

Bazı şiddetli epilepsi türlerinin aşırı sıcaklıklarda daha da kötüleştiğini söyleyen Prof. Dr. Talip Asil, şunları kaydetti;

"Migren atakları özellikle sıcak havalarda daha sık görülür. Epilepsi ve inme gibi hastalıkların sıklığı artarken, hipertansiyon hastalarında beyin kanaması riski yükselir. Gece sıcaklıklarının artması ise uyku kalitesini bozarak birçok nörolojik rahatsızlığın seyrini kötüleştirebilir. İklim değişikliğine bağlı aşırı sıcaklar, beyne ek yük bindirerek nörodejeneratif hastalıklara zemin hazırlar. Üstelik yüksek sıcaklık, beyni koruyan bariyerin geçirgenliğini artırarak toksinlerin, bakterilerin ve virüslerin beyin dokusuna ulaşma riskini artırır."

Fosil yakıtlar demans vakalarını artırabilir

Alzheimer hasta sayısının 2050 yılına kadar üç katına çıkacağını da aktaran Prof. Dr. Asil, "Bu rakamlar İklim krizini hesaba katmadan gerçekleştiriliyor. Bir santigrat derecelik artış bile Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları artırabilir. Fosil yakıtların sürekli yakılmasıyla birlikte daha fazla demans ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.