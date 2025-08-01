Her damlası şifa! Emzirmek hem anneye hem bebeğe yarıyor

Bebek sağlığı ve gelişimi için önemli olan anne sütü, anneye de fayda sağlıyor. Sadece bebek için değil anne için de önemli olan emzirme, doğum sonrası iyileşmeyi ve doğum sonrası kilo vermeyi hızlandırıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Nadir Cömert, "Emzirmek, anne ile bebek arasında özel bir bağın kurulmasına yardımcı olur. Diğer yandan da emziren annelerde meme, rahim ve yumurtalık kanserine yakalanma riski ile kemik erimesi oranı düşer. Emziren anneler karşılaştıkları herhangi bir strese karşı daha yumuşak tepkiler geliştiririr. Emziren annenin serum kortizol ve adrenalin düzeyi emzirmeyen annelere göre anlamlı bir düşüş gösterir. Bu durum annenin emzirme döneminde psikolojik olarak rahatlamasını sağlar" dedi.

"DOĞUM SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ HIZLANIR"

Emzirmenin anne sağlığını koruduğunu söyleyen Op. Dr. Cömert, "Emzirme meme, rahim, yumurtalık kanseri ve kemik erimesi riskini düşürür. Emzirme sürecindeki düşük östorojen seviyesi meme kanseri riskini azaltır. Yapılan araştırmalar, 30 yaşından önce doğum yapan ve bir yıl ya da daha fazla süreyle emziren kadınların yumurtalık kanserine yakalanma riskinde belirgin bir azalma olduğunu göstermektedir. Emzirmenin özellikle ilk altı ayında prokollejen, karboksil peptitin (PICP) arttığı tespit edilmiş, kemik yıkımı belirteçlerinin gerilediği gösterilmiştir. Bu da emziren annelerde kemik erimesi görülme sıklığını çok azaltır. Emzirmek, annenin doğum sonrası iyileşme sürecini hızlandırır. Emzirmeyle birlikte salınan oksitosin hormonu anne rahminin kasılmalarını artırarak doğum yapan annenin kanamasını azaltır. Emziren annelerde kanama daha az olduğundan uzun dönemde kansızlığa bağlı halsizlik, çarpıntı ve çabuk yorulma gibi şikayetler daha az görülür" dedi.

"HAMİLELİK KİLOLARINI VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR"



Emziren annelerin doğum sonrası daha kolay kilo verebileceğini söyleyen Cömert, "Emzirme annenin günlük enerji gereksinimini yaklaşık 500 kalori artırır. Bu artan kalori ihtiyacının bir kısmı annenin yediklerinden karşılanırken, bir kısmı gebelikte depolanan yağlardan karşılanır. Bu da annenin gebelik sırasında aldığı fazla kiloların kaybına yol açar. Tüm bunların yanında düzenli emziren bir kadın, gebelikten sonra 10 hafta boyunca gebelikten korunabilir. Emzirmeyen annelerde ise doğumdan 6 hafta sonra gebelik oluşabilir" dedi.