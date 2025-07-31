Sıcak havalarda enerjik kalmanın sırrı

Diyetisyen Kader Ergün, sıcak havalarda vücudun su ihtiyacının arttığını ifade ederek, "Yeterli su içmemek; halsizlik, baş ağrısı ve enerjide düşüşe neden olabilir. Bu nedenle yaz aylarında su tüketimi daha da önem kazanır" açıklamasında bulundu.

"Günde en az 8-10 bardak su için"

Sağlıklı bir yaşam için günde en az 8-10 bardak su içilmesi gerektiğini vurgulayan Ergün, "Dışarıda zaman geçirme süresi arttıkça bu miktar da artırılmalı. Su tüketimini gün içine yaymak, vücudun ihtiyaç duyduğu sıvıyı daha verimli karşılamayı sağlar" diye konuştu.

"Suyu aromalandırmak içmeyi kolaylaştırır"

Su içme alışkanlığını artırmanın yollarına da değinen Ergün, "Suya limon, nane veya salatalık gibi doğal aromalar ekleyerek hem lezzet katabilir hem de su tüketimini daha keyifli hale getirebilirsiniz" dedi.

"Yaz meyveleri su ihtiyacını destekler"

Su oranı yüksek besinlerin de günlük sıvı alımına katkı sağladığını dile getiren Ergün, "Karpuz, salatalık ve çilek gibi yaz meyve ve sebzeleri, vücudun su ihtiyacını karşılamak açısından oldukça faydalıdır" ifadelerini kullandı.

"Sağlığınızı ihmal etmeyin"

Yeterli su tüketiminin enerjiyi yükseltmesinin yanı sıra genel sağlığın korunmasına da yardımcı olduğunu vurgulayan Diyetisyen Kader Ergün, "Unutmayın, sağlığınız her şeyden önemli. Su içmeyi alışkanlık haline getirin" çağrısında bulundu.