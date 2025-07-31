Hamilelere "yaz tatili" uyarısı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gülbin Destici İşgören, yaz tatili planı yapan hamilelere yönelik önemli uyarılarda bulundu. Hamileliğin özen gerektiren bir süreç olduğunu hatırlatan İşgören, doğru önlemlerle tatilin güvenli ve keyifli bir şekilde geçebileceğini söyledi.

Tatil planı öncesi doktor onayı şart

Hamilelik döneminde yapılacak her tatil planının mutlaka doktor onayıyla yapılması gerektiğine dikkat çeken Opr. Dr. İşgören, "Her gebelik kendine özgüdür. Özellikle ilk üç ay ve doğuma yakın dönemlerde seyahat planı yapılmadan önce mutlaka hekime danışılmalıdır" dedi.

Uçak yolculuğu için en uygun dönem 14-28. haftalar

Uçak yolculuğunun hamilelikte dikkat edilmesi gereken konulardan biri olduğunu belirten Opr. Dr. İşgören gebeliğin 14 ila 28. haftaları arasında uçuşların daha güvenli olduğunu söyledi. "Bu dönemde uzun uçuşlarda bacakların hareket ettirilmesi, bol su içilmesi ve gerekiyorsa varis çorabı kullanılması öneriliyor. Ayrıca bazı hava yolu firmalarının hamile yolculardan sağlık raporu talep edebileceği unutulmamalı" ifadesinde bulundu.

Güneş çarpmasına karşı önlem alınmalı

Hamilelikte vücut ısısının artması nedeniyle güneş çarpması riskinin yükseldiğine dikkat çeken Opr. Dr. İşgören; "Özellikle öğle saatlerinde güneş altında kalınmaması, güneş gözlüğü ve en az 50 SPF içeren koruyucu kremlerin kullanılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sıvı kaybına karşı su tüketimi artırılmalı

Yaz aylarında artan terleme nedeniyle sıvı kaybının daha fazla yaşandığını vurgulayan İşgören; "Hamilelerin günde en az 3 litre su tüketmesi gerekiyor. Özellikle seyahat esnasında suya ulaşımın zor olabileceği düşünülerek yanlarında mutlaka içme suyu bulundurulmalı" dedi.

Kıyafet seçimi hem konfor hem sağlık için önemli

Hamilelikte uygun kıyafet seçiminin hem konforu hem sağlığı etkilediğini belirten İşgören; "Pamuklu, bol ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi, sentetik kumaşlardan uzak durulması, ayak sağlığı için ise rahat sandalet ya da ortopedik terliklerin kullanılması gerekiyor" diye konuştu.

Beslenmede hijyen ve dengeye dikkat edilmeli

Tatil döneminde dışarıda yemek zorunda kalan hamilelerin gıda hijyenine daha fazla özen göstermesi gerektiğini vurgulayan Opr. Dr. İşgören; "Güvenilir ve hijyenik restoranlar tercih edilmeli, çiğ et, iyi pişmemiş gıdalar ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden uzak durulmalıdır" dedi.

Fiziksel aktiviteler ağır olmamalı

Hamilelik döneminde vücudun daha fazla dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu açıklayan İşgören; "Tatil planlarının fazla yorucu olmaması gerekiyor. Uzun yürüyüşler, tempolu aktiviteler ya da sıcak havalarda yapılan gezilerin yerine daha sakin ve serin ortamlarda zaman geçirilmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Havuz ve deniz tercihinde hijyen ön planda olmalı

Yüzme aktivitelerinin yaz aylarında sık tercih edildiğini ancak hijyen açısından dikkatli olunması gerektiğini belirten Opr. Dr. İşgören; "Temizliği şüpheli havuzlardan uzak durulmalı, denize girilecekse suyun hijyeninden ve akıntı durumundan emin olunmalı. Ayrıca yüzme sonrası mutlaka duş alınmalı" ifadelerini kullandı.

Konaklama tercihi sağlık açısından kritik

Tatil süresince kalınacak yerin şartlarının doğrudan sağlıkla ilgili olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. İşgören; "Konaklama yapılacak tesisin hijyen şartları, sağlık merkezlerine olan yakınlığı, klimalı ve asansörlü olması önemlidir. Bu, anne adayının konforunu ve güvenliğini artırır" dedi.

Tıbbi belgeler her zaman ulaşılabilir olmalı

Hamilelik döneminde yaşanabilecek acil durumlar için hazırlıklı olunması gerektiğini söyleyen Opr. Dr. İşgören; "Anne adaylarının hamileliğe dair tıbbi belgeleri, doktor iletişim bilgileri ve kullandıkları ilaçların listesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Bu belgelerin kolay ulaşılabilir bir yerde tutulması, zaman kaybını önler" şeklinde konuştu.

Hamilelik hastalık değil; bilinçli olunmalı

Hamileliğin hastalık değil, özel bir dönem olduğunu ifade eden Opr. Dr. İşgören; "Dikkat ve özen ile alınacak önlemler sayesinde yaz tatili sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirilebilir" dedi.