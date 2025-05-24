Yaza sağlıklı girmek için besin önerileri

Bireyler, yaz aylarına girerken daha iyi hissetmek, hafiflemek, çevreye daha fit görünmek ve sağlıklı yaş almak için bir şeyler yapmak istiyor. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, longevity denilen uzun ömürlü ve kaliteli bir yaşam için tüketilen besinlerin büyük önem taşıdığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Yasemin Cantimur, yaza girerken yapılması gereken 5 altın kuralı anlattı:

"Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil planları yapılmaya hatta gidilecek yerler bile belirlenmeye başlandı. Peki kıyafetlerin inceldiği vücut hatlarının daha belirgin olduğu yaz aylarına fit bir görüntüyle nasıl gireceğiz? Harvard Üniversitesi'nin önderliğinde yapılan ve 30 yıl boyunca binlerce insanın izlendiği yeni bir araştırma, bazı beslenme alışkanlıklarının 70'li yaşlara sağlıklı ulaşma ihtimalini iki kat artırdığını gösterdi. Özellikle bitkisel bazlı gıdalar, sağlıklı yağlar ve dengeli öğünler bu formülün temel taşları arasında yer alıyor.

Peki yaz döneminde hem sağlıklı beslenirken hem de fit görünmek için bu bilgileri soframıza nasıl taşıyabiliriz? İşte sağlıklı yaş almanın ve enerji dolu bir yaz geçirmenin 5 altın kuralı:

"Sebzeyi, meyveyi sofranın baş köşesine koyun"

Renkli sebzeler, taze meyveler ve tam tahıllar bağırsak dostudur. Lif oranı yüksek bu besinler hem sindirim sistemini rahatlatır hem de vücudunuzu hastalıklara karşı korur. Özellikle yazın çıkan domates, biber, karpuz gibi antioksidan zengini gıdaları tüketin.

"Zeytinyağı ve avokado gibi sağlıklı yağlara yer açın"

Vücudumuzun yağa ihtiyacı var ama doğru yağlar. Zeytinyağı, ceviz, avokado gibi kaynaklar hem kalbinizi korur hem de cildinize parlaklık kazandırır. Unutmayın, yazın güneşe karşı doğal koruma da içeriden başlar.

"Kırmızı ve işlenmiş etleri azaltın"

Haftada birkaç porsiyondan fazlası, kalp ve damar sağlığı için risk oluşturabiliyor. Bunun yerine ızgara balık, baklagiller ve bitkisel proteinleri tercih edin. Özellikle yaz sofraları için mercimekli salatalar ve soğuk nohut mezeleri hem hafif hem besleyici seçeneklerdir.

"Şekerli içeceklere veda, suya merhaba"

Gazlı içecekler ve meyve aromalı şekerli içecekler, farkında olmadan fazla kalori almanıza neden olur. Serinlemek için ev yapımı soğuk bitki çayları, limonlu su ya da nane-detoks suları ideal. Yazın en iyi içeceği hâlâ su.

"Öğünleri atlamayın, dengeli tabağı rutinleştirin"

Yazın uzun günlerinde öğünler kayabiliyor ama bu metabolizmanız için ideal değil. Günde 2 ana öğün, gerekiyorsa hafif ara öğünlerle, vücudunuzu yormadan besleyin. Porsiyonları abartmayın ama eksik de bırakmayın.

Yaz mevsimi sadece tatil değil, aynı zamanda kendimizi yenilemek için bir fırsattır. Sağlıklı beslenme ile daha enerjik hisseder, bağışıklığımızı güçlendirir ve yaş alırken sağlıkla kalmayı başarabiliriz.

Unutmayın: Uzun ömür genetik olabilir ama kaliteli yaş almak sizin elinizde"