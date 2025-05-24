Uzmanı uyardı: "10 günde 5 kilo" gibi abartılı vaatlere kapılmayın!

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte formda kalmak, enerjik hissetmek ve fazla kilolardan kurtulmak isteyenlerin sayısı artıyor. Konuyla ilgili Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, açıklamada bulundu.

"Her bedenin ihtiyaçları ve metabolizması farklıdır"

Sosyal medyada sıkça karşılaşılan "10 günde 5 kilo" gibi abartılı vaatlere kapılmamak gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Gündüz, "Unutmamalıyız ki her bedenin ihtiyaçları ve metabolizması farklıdır. Kendinize uygun, sürdürülebilir hedefler koymak hem başarı hissinizi artırır hem de motivasyonunuzu korur. Günde 10-12 bardak su içmeye özen gösterin. Yaz aylarında terleme ile artan sıvı kaybını da düşünerek, bu miktar bireysel ihtiyaca göre artabilir" şeklinde konuştu.

"Lif içeriği yüksek sebzeler hem tokluk süresini uzatır"

Taze sebze ve meyveler açısından yaz aylarının oldukça zengin bir mevsim olduğunu hatırlatan Diyetisyen Gündüz, "Lif içeriği yüksek sebzeler hem tokluk süresini uzatır hem de sindirim sistemini destekler. Tabaklarınızı ne kadar renklendirirseniz, besin çeşitliliği açısından o kadar zengin bir beslenme planı oluşturmuş olursunuz. Yoğun geçen günlerde öğün atlamak ya da hızlıca geçiştirmek kolay olabilir. Ancak bu durum, günün ilerleyen saatlerinde kan şekeri düşüklüğüne, tatlı krizlerine ya da aşırı yeme ataklarına yol açabilir. Her öğünde protein, kompleks karbonhidrat ve sağlıklı yağlara yer vererek dengeli beslenmeye çalışın" diye konuştu.

Her gün saatlerce spor salonunda vakit geçirmeye gerek olmadığına da değinen Gündüz, "Günlük 45-50 dakikalık yürüyüşler, evde yapılan kısa egzersizler ya da açık havada yapacağınız basit aktiviteler bile metabolizmayı hızlandırmak için yeterlidir. Hareketi bir zorunluluk değil, yaşam tarzınızın doğal bir parçası haline getirin. Unutmayın ki bu bir yarış değil. Vücudunuzun değişimi zaman alabilir ve herkesin süreci kendine özgüdür. Acele etmeden, kendinize karşı nazik olarak bu süreci bir dönüşüm fırsatı gibi görebilirsiniz" diyerek sözlerini tamamladı.