Kozmetik ürünlerinde gizli tehlike: Ter önleyici deodorantlara dikkat!

Deodorant ve roll-on gibi ter kokusu kontrolü için tercih edilen ürünlerdeki içerikler, cilt problemlerinden kansere kadar uzanan çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Uzmanlar, roll-on ve deodorantlarda bulunan bazı kimyasal maddelerin, ciltte alerjik ve irritan kontakt dermatit gibi reaksiyonlara, kıl kökü iltihaplanmalarına ve uzun vadede kansere yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Koku vermesi için kullanılan ftalatlar, antibakteriyel etkisinden dolayı kullanılan triklosanlar, paraben, alüminyum, toluen gibi maddelerin insan sağlığına zarar verebildiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nursel Dilek, "Alerjik kontak dermatite neden olabilir, irritan kontakt dermatite neden olabilir. O bölgede kaşıntı, kızarıklık, tahrişe neden olabilir. Sık kullanıldığı zaman özellikle roll-onlarda bilhassa kıl kökü iltihaplanmalarına neden olabilir" dedi.

"Toluen ve paraben içeren deodorantların kansere neden olabildiği ile ilgili çalışmalar elimizde mevcut"

Hassas olan kişilerde irritan kontakt dermatit ya da alerjik kontakt dermatit, kıl köklerinde iltihaplanmaların daha fazla görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Nursel Dilek, "Bu kişiler roll-on kullanırlarsa, deodorant kullanırlarsa bu şikayetleri daha fazla karşımıza çıkıyor ve bu kişiler daha fazla egzama geliştirebiliyorlar. Ne yazık ki son dönemlerde yapılan çalışmalarda özellikle toluen ve paraben içeren deodorantlarda kansere neden olabildiği ile ilgili çalışmalar elimizde mevcut. Şimdi biz sadece paraben ve toluenlerin kanser yapabildiğini, alüminyumun kanser yapabildiğini tespit ettik. Diğer maddelere karşı da belki vücutta kanser gelişebiliyor ama bunlarla ilgili elimizde henüz veri olmadığı için kansere neden oluyor diye hepsini söyleyemiyoruz. Ama paraben, toluen, alüminyumun artık özellikle kadınlarda meme kanserine neden olabildiği ile ilgili elimizde çalışmalar bulunmakta" ifadelerini kullandı.

Çok terleyenlerde, ter kokusu olanlarda bazen de çoğu kişinin hassas olabildiğini ifade eden Prof. Dr. Nursel Dilek, "Çok fazla terleme ya da koku olmadığı halde günlük hayatlarında roll-on ve deodorant kullanmayı tercih ediyor kişiler. Ama bunların içerisindeki bazı maddeler birtakım hastalıklara, egzamalara, ne yazık ki kadınlarda meme kanserine kadar gidebilen problemlere neden olabiliyor. Kişilerde ter kokusu ya da fazla terleme gibi bir durum varsa roll-on veya deodorant alternatifi olarak çok terleyenlerde botoks öneriyoruz, botoks yapılabilir. Botoks yapılmasının herhangi bir zararı yok. Eğer ehil ellerde yapılırsa, uygun dozlarda, uygun yerlere yapılırsa koltuk altı terlemesinde kişilerin deodorant, parfüm ya da roll-on gibi ürünleri kullanmasına gerek kalmaz" diye konuştu.