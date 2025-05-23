Uzmanı açıkladı: "Baş ağrısı yüksek tansiyonunun habercisi olabilir"

Yüksek tansiyon (hipertansiyon), dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de en yaygın kronik hastalıklar arasında yer almakta ve kontrol altına alınmadığında kalp krizi, felç, böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, hipertansiyon hakkında açıklamalarda bulundu. Hipertansiyonun erken belirtilerinden biri olan baş ağrısının çoğu zaman göz ardı edildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Şahin, "Baş ağrısı, özellikle sabahları ensede hissedilen zonklayıcı tarzda bir ağrı şeklinde ortaya çıkıyorsa, bu durum yüksek tansiyonun habercisi olabilir. Hipertansiyon çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğinden dolayı da 'sessiz katil' olarak adlandırılır" diye konuştu.

"Yüksek tansiyon belirtileri"

Yüksek tansiyonu işaret edebilecek belirtilerden bahseden Uzm. Dr. Şahin, "Baş dönmesi, çarpıntı, görme bulanıklığı, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve burun kanaması yer almaktadır. Bu belirtilerin herhangi birinin görülmesi durumunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Özellikle ailesinde hipertansiyon öyküsü olan bireylerin düzenli takip yaptırmaları hayati önem taşır" ifadelerine yer verdi.

"Hipertansiyonun gelişiminde yaşam tarzı önemlidir"

Hipertansiyonun gelişiminde genetik yatkınlık kadar yaşam tarzının da büyük rol oynadığını belirten Uzm. Dr. Şahin, "Yoğun stres, hareketsizlik, aşırı tuz tüketimi, düzensiz uyku ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları tansiyonun yükselmesine zemin hazırlıyor. Bu nedenle sadece ilaç tedavisi değil, yaşam tarzı değişiklikleri de tedavinin önemli bir parçasıdır" diye konuştu.

"Düzenli tansiyon takibi hayat kurtarır"

Uzm. Dr. Şahin, hipertansiyonun erken teşhis edilebilmesi için düzenli olarak tansiyon ölçümünün yapılması gerektiğine dikkat çekerek, özellikle 40 yaş üzeri bireylerin yılda en az bir kez iç hastalıkları muayenesinden geçmelerini tavsiye etti. Uzm. Dr. Şahin, ayrıca baş ağrısı gibi şikayetlerin sürekli hale gelmesi durumunda ihmal edilmemesi gerektiğini de kaydetti.

"Baş ağrınız varsa ve sebebi açıklanamıyorsa, tansiyonunuzu mutlaka ölçtürün"

Uzm. Dr. Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"Vücudumuz bize çeşitli sinyaller verir. Bu sinyalleri ciddiye almak, kronik hastalıkların erken tanısı ve tedavisi açısından büyük önem taşır. Baş ağrınız varsa ve sebebi açıklanamıyorsa, tansiyonunuzu mutlaka ölçtürün."