Uzmanından cilt sağlığına faydalı besin önerileri!

Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Diyetisyen Serkan Aksoy, cilde iyi gelen besinler hakkında açıklamalarda bulundu.

Cilt sağlığı ile beslenme arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söyleyen Dyt. Aksoy, "Cildimiz sadece sürdüğümüz kremlerle değil, yediğimiz içtiğimiz her şeyle beslenir. Aslında parlak, sağlıklı bir cilt istiyorsak işe önce tabağımızdan başlamamız gerekiyor. Renkli sebzeler ve meyvelerle dolu bir beslenme düzeni, cildimize antioksidan desteği vererek onu dış etkenlere karşı korur. Antioksidanlardan zengin besinleri beslenme programımızda yer vermemiz cildimizden serbest radikallerin zararlı etkilerini uzaklaştırırken; lifli besinler tüketmemiz sindirimi destekleyerek toksinlerin vücuttan atılmasına ve dolayısıyla cildin temiz kalmasına yardımcı olur. Omega-3 gibi sağlıklı yağlar ise cildin nemini içeriden destekleyip iltihaplanmayı önlemeye yardımcı olur" diye konuştu.

"Su tüketimi önemli"

Bol su içmenin de en basit ve en etkili güzellik sırrı olduğunu dile getiren Dyt. Aksoy, "Su tüketimimiz cildi dolgunlaştırıp daha canlı görünmesine katkı sağlar. Öte yandan, fazla şekerli ve işlenmiş gıdalar, cildin dengesini bozup sivilcelere ve mat bir görünüme yol açabilir. Yani sadece yüzümüze sürdüğümüz ürünlerle değil, her gün seçtiğimiz yiyeceklerle de cildimizin geleceğini şekillendiriyoruz. Yaş aldıkça vücudumuzda kolajenlerimiz de azaldığından cildimiz yer çekimine yenik düşebilir bu sebeple kolajenden zengin beslenme önem kazanmaktadır" dedi.

"Cilde iyi gelen besinler"

Cilde iyi gelen besinlerden bahseden Dyt. Aksoy, şu bilgileri paylaştı: "Özellikle antioksidan zengini meyveler (yaban mersini, nar, kivi) serbest radikallerin cilde verdiği zararı önleyerek yaşlanma belirtilerini geciktirir. C vitamini açısından zengin besinler (portakal, kırmızı biber, brokoli) ise sadece bağışıklığı desteklemekle kalmaz aynı zamanda ciltte kolajen üretimini artırarak sıkılığını ve esnekliğini korumasına yardımcı olur. Kolajen, cildin temel yapı taşıdır ve yaş aldıkça üretimi azalır, bu yüzden hem kolajen destekli gıdalar (kemik suyu, balık, yumurta) hem de vücudun kendi kolajenini üretmesini destekleyen besinler (yeşil yapraklı sebzeler, sarımsak, chia ve keten tohumu) büyük önem taşır. Sağlıklı yağ kaynakları (avokado, zeytinyağı, somon gibi) cildi içeriden nemlendirirken, ceviz ve badem gibi E vitamini deposu kuruyemişler cilt bariyerini güçlendirir. Tabi her fırsatta tekrarlanması gereken bir nokta bol su tüketimidir. Cildin doğal nem dengesini korur ve parlak bir görünüm sağlar. Özetle, cildimiz aslında bir aynadır; biz ona doğru besinleri sundukça, o da ışıldayarak karşılık verir."

"Cilt sağlığını destekleyen vitaminler"

Dyt. Aksoy, hangi vitaminlerin cilt sağlığını desteklediğini şöyle sıraladı:

"C Vitamini: Cildin kolajen üretimini destekler, tonunu aydınlatır ve lekelerle savaşır. Turunçgiller, kivi, çilek ve brokoli C vitamini açısından çok zengin.

E Vitamini: Cildi serbest radikallerin zararına karşı korur, yaşlanmayı yavaşlatır. Badem, ay çekirdeği ve avokado E vitamini dolu yiyecekler arasında.

A Vitamini (Retinol): Hücre yenilenmesini hızlandırır, cildi pürüzsüzleştirir ve akneye karşı destek olur. Havuç, tatlı patates ve koyu yeşil yapraklı sebzeler iyi kaynaklardır.

D Vitamini: Cilt bariyerini güçlendirir, kuruluğu ve hassasiyeti azaltır. Güneş ışığı en doğal kaynağıdır; ayrıca yumurta ve somon da D vitamini içerir.

B3 Vitamini (Niasinamid): Cildin elastikiyetini artırır, tonu eşitler ve ince çizgilerin önlenmesine yardımcı olur. Hindi eti, yer fıstığı ve kahverengi pirinç güzel kaynaklardır."

Cilt sağlığını olumsuz etkileyen besinler

Cilt sağlığını olumsuz etkileyen besinlere de değinen Dyt. Aksoy, "Özellikle işlenmiş şeker ve rafine karbonhidratlar (beyaz ekmek, kekler, şekerlemeler) kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açarak, vücutta iltihaplanmayı tetikler. Bu da akne oluşumunu artırabilir, ciltte mat ve yorgun bir görünüm oluşturabilir. Aşırı süt ve süt ürünleri tüketimi bazı kişilerde hormonal dalgalanmalara neden olup sivilceyi tetikleyebilir. Doymuş yağlardan ve trans yağlardan (fast food, kızartmalar, paketli atıştırmalıklar) zengin bir beslenme şekli ise cildin elastikiyetini azaltıp erken kırışıklıklara zemin hazırlayabilir. Ayrıca aşırı tuzlu gıdalar da (cips, turşu, işlenmiş et ürünleri) vücutta su tutulumuna yol açarak ciltte şişkinlik ve göz altı torbalarına neden olabilir. Bir de tabi ki alkol var; fazla alkol tüketimi cildi susuz bırakır, doğal parlaklığını soldurur ve zamanla cilt tonunu bozabilir. Özetle, cildin canlı ve sağlıklı kalmasını istiyorsak, sadece sürdüklerimize değil, tabağımıza koyduklarımıza da dikkat etmek gerekir" ifadelerini kullandı.

"Cilde iyi gelen diyet önerisi"

Dyt. Aksoy, cilde iyi gelen örnek bir diyet menüsünü şu şekilde paylaştı:

"Sabah: Zeytinyağlı avokadolu veya zeytinli tam buğday ekmeği + haşlanmış yumurta + yeşil çay + 1 küçük avuç çiğ badem + birkaç taze yaban mersini

Öğle: Izgara somon veya ızgara hindi eti + rokalı, havuçlu salata + limonlu sos

İkindi: Ev yapımı yoğurt + 1 tatlı kaşığı chia tohumu

Akşam: Zeytinyağlı sebze yemeği + 1 dilim tam buğday ekmeği

Gece: Bir bardak ılık su veya papatya çayı."