Uzmanından uyarı: "Çocukları yanlış giyindirerek hasta etmeyin"

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Zeynep Yılmaz Öztorun, bebek ve çocuklarda mevsimine uygun giyinmenin önemine dair açıklamalarda bulundu.

Öztorun, mevsimine göre giyinmenin çocuklarda ve bebeklerde çok önemli bir durum olduğuna değinerek, "Bahar döneminde özellikle katmanlı giyim tarzını, yaz döneminde de daha bol ve ince kıyafetler giyinmesini öneriyoruz. Sıkı giyim tarzı normale göre fazla ve aşırı giyim tarzını çocuklarına uygulayan ailelerde bakıyoruz ki terleme oranı çok daha fazla. Bu, çocukların terledikçe enfeksiyon gelişme ihtimali ve ısılarını tam olarak ayarlayamadıkları için riski de ortaya çıkıyor. Bu açıdan da bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

Giyim tarzı yaş gruplarına göre farklı olmalı

Giyim tarzına da değinen Uzm. Dr. Öztorun, "Giyim tarzı olarak yaş gruplarına göre farklı şekilde çocuklarımızı giydirmemiz gerekiyor. Öncelikle yenidoğan döneminde çocuklarımızın kahverengi yağ dokusu yeterli gelişmediği için bu çocuklarımızın mutlaka kendi giyindiğimizden bir kat daha fazlasını giydirmek önemli. Yenidoğan döneminde ısı kaybı çok daha fazla oluyor. Normale göre odanın 22-24 derece arasında tutulmasını, daha yüksek ısılarda çocuğun giydiği kat sayısının özellikle düşürülmesini önemsiyoruz. Bunun dışında okul çağı ve çocukluk dönemindeki çocuklarda şu an mevsimsel geçiş döneminde olduğumuz için katmanlı giyim tarzını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

"Eğer bezli bir çocuksa sık alt değiştirme çok önemli"

Küçük bebeklerde giyim tarzının pişiğe yol açabileceğine vurgu yapan Öztorun, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer bezli bir çocuksa sık alt değiştirme çok önemli. 2 saat arayla bez değiştirme, onun dışında da ayrıca çocuğun günlük alt değişimi dışında mutlaka altını temiz bir şekilde suyla yıkamayı öneriyoruz. Temizlik olarak kullandığımız ıslak mendillerin içeriği katkısız olan, alkol içermeyen ve bebeğin yaşına uygun olan ürünleri tercih etmemiz gerekiyor. Temizlik bu açıdan çok daha fazla önemli."