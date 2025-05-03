Rutinleşip dinmeyen bel ağrısı yaşıyorsanız bunları yapın!

"Bel ağrısı nasıl tedavilir?" sorusunun cevabını Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Hakan Seçkin verdi.

Bel ağrısının pek çok nedeni olduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Hakan Seçkin, ''Tüberküloz ve brusella gibi hastalıklar, kemik erimesi (osteoporoz), kireçlenme, başka bir yerden yayılmış ya da omurganın kendisinden kaynaklanan kanserler bel ağrısına neden olan önemli hastalıkların başında geliyor. Bel ağrısının nedenlerinden biri de mide, karaciğer, böbrek gibi organ rahatsızlıklarının bel bölgesine yayılmasıdır. Bazı bel ağrılarının psikolojik olup olmadığı kapsamlı şekilde araştırılmalı" dedi.

-Duruş ve Hareket

Bakılan kişi veya objeye vücut tam cepheden dönmeli. Baş, boyun ve gövde aynı düzlemde olmalı.

Uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınılmalı. Oturma ya da ayakta kalma süresi 45 dakikayı geçmemeli.

45 dakika oturulduysa 5 dakika ayakta durulmalı; 45 dakika ayakta kalındıysa kısa süreli oturma molası verilmeli.

-Oturma Alışkanlıkları

Otururken bel boşluğunu destekleyen yastık kullanmak alışkanlık haline getirilmeli.

Yerle ilgili işler çömelerek yapılmalı, belden eğilmekten kaçınılmalı.

-Doğru Uyuma ve Kalkma Pozisyonu

Ortopedik ve yaylı yatak tercih edilmeli.

Yatağa önce oturularak, kollardan destek alınarak yan yatılmalı; ardından sırt üstü dönülmeli.

Kalkarken de aynı şekilde yan yatış pozisyonundan kollardan destek alınarak oturulmalı ve ayağa kalkılmalı.

Yan yatarken dizleri karna doğru çekerek bükülü pozisyonda uyumak en sağlıklı pozisyon olarak öneriliyor.

-Bel Bölgesini Koruyun

Bel bölgesi terli bırakılmamalı, rüzgâr ve doğrudan klima akımından korunmalı.

Uyarı: Bel ağrısı geçmiyorsa ya da şiddetleniyorsa mutlaka bir uzman hekime başvurulmalı. Unutmayın, erken müdahale ciddi rahatsızlıkların önüne geçebilir.