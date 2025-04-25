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Tırnak etlerini kesmek enfeksiyona yol açabilir! Daha etkili bir yöntem var...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.04.2025 11:44
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Tırnak etlerini kesmek enfeksiyona yol açabilir! Daha etkili bir yöntem var...

Tırnak bakımı, her bireyin ihtiyacına göre farklılık gösteren ve kişisel tercihlere dayanan bir bakım türüdür. Kimileri tırnak etlerini kestirmeyi tercih ederken, kimileri bu etleri iterek bakım yapmayı daha uygun bulur. Ancak uzmanlar, bu yaygın uygulamalardan bazılarının olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Tırnak bakımı, estetikten sağlığa kadar birçok açıdan önem taşır. Ancak, özellikle evde yapılan bakımda gözden kaçan bazı detaylar tırnak sağlığını riske atabilir. Tırnak etlerini kesmek, çoğu zaman sağlıklı bir çözüm olarak görülse de uzmanlara göre, bu işlem birçok riski de beraberinde getirebilir.

Kaynak: AAKaynak: AA

Uzmanlara göre tırnak etleri kesmek özellikle bu işlemi evde yapanlar için güvenli olmayabilir. Çünkü tırnak dipleri enfeksiyon kapabilir ve tırnak yatağı uzun vadeli hasar görebilir. Bu nedenle dermatologlar ve birçok tırnak uzmanı tırnak etlerinizi geriye itmenizi önerir.

Tırnak etleri tırnaklarımızı korumak ve koruyucu bir bariyer görevi görmek içindir. Ancak tırnak bakımı konusunda bir istisna yapılabilir. Eğer tırnak etlerini ittirdiğinizde et çok fazla duruyorsa çok derin olmayacak şekilde kesilebilir.

Eğer tırnak eti iticisi aşırı güç veya basınçla kullanılırsa, riskler faydalarından daha ağır basar ve tırnak yüzeyine genel olarak zarar verebilir.

Kaynak: A Haber arşivKaynak: A Haber arşiv

Nazik bir el ve doğru aletler kullanarak tırnak etlerinizi nazikçe ve güvenli bir şekilde geriye itebilirsiniz. Bu, bir tırnak eti itici alet veya tahta bir tırnak eti çubuğu kullanılarak yapılabilir.Fazla tırnak etini veya 'ölü deri' tabakasını çıkararak, bu adım tırnak ürünlerinin tırnak plağına düzgün bir şekilde yapışmasını sağlayan temiz bir tırnak yüzeyi sağlar.

Tırnak etlerini geri itmenin en güvenli yolu, tırnak etlerini yumuşatmak için tırnak etlerine yumuşatıcı sürüp birkaç dakika ılık suda bekletmektir. Tırnak ve tırnak etlerinizin büyüme durumuna bağlı olarak bunu haftada bir veya iki haftada bir yapabilirsiniz.

Tırnak etlerinizde kesik ve tırnaklarınızda enfeksiyon belirtileri varsa tırnak etlerinizi geriye itmekten kaçınmanız gerektiğini ve bir profesyonelden yardım almanız gerektiğini göz ardı etmeyin.

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