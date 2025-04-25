Tırnak etlerini kesmek enfeksiyona yol açabilir! Daha etkili bir yöntem var...
Tırnak bakımı, her bireyin ihtiyacına göre farklılık gösteren ve kişisel tercihlere dayanan bir bakım türüdür. Kimileri tırnak etlerini kestirmeyi tercih ederken, kimileri bu etleri iterek bakım yapmayı daha uygun bulur. Ancak uzmanlar, bu yaygın uygulamalardan bazılarının olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.
Tırnak bakımı, estetikten sağlığa kadar birçok açıdan önem taşır. Ancak, özellikle evde yapılan bakımda gözden kaçan bazı detaylar tırnak sağlığını riske atabilir. Tırnak etlerini kesmek, çoğu zaman sağlıklı bir çözüm olarak görülse de uzmanlara göre, bu işlem birçok riski de beraberinde getirebilir.
Uzmanlara göre tırnak etleri kesmek özellikle bu işlemi evde yapanlar için güvenli olmayabilir. Çünkü tırnak dipleri enfeksiyon kapabilir ve tırnak yatağı uzun vadeli hasar görebilir. Bu nedenle dermatologlar ve birçok tırnak uzmanı tırnak etlerinizi geriye itmenizi önerir.
Tırnak etleri tırnaklarımızı korumak ve koruyucu bir bariyer görevi görmek içindir. Ancak tırnak bakımı konusunda bir istisna yapılabilir. Eğer tırnak etlerini ittirdiğinizde et çok fazla duruyorsa çok derin olmayacak şekilde kesilebilir.
Eğer tırnak eti iticisi aşırı güç veya basınçla kullanılırsa, riskler faydalarından daha ağır basar ve tırnak yüzeyine genel olarak zarar verebilir.
Nazik bir el ve doğru aletler kullanarak tırnak etlerinizi nazikçe ve güvenli bir şekilde geriye itebilirsiniz. Bu, bir tırnak eti itici alet veya tahta bir tırnak eti çubuğu kullanılarak yapılabilir.Fazla tırnak etini veya 'ölü deri' tabakasını çıkararak, bu adım tırnak ürünlerinin tırnak plağına düzgün bir şekilde yapışmasını sağlayan temiz bir tırnak yüzeyi sağlar.
Tırnak etlerini geri itmenin en güvenli yolu, tırnak etlerini yumuşatmak için tırnak etlerine yumuşatıcı sürüp birkaç dakika ılık suda bekletmektir. Tırnak ve tırnak etlerinizin büyüme durumuna bağlı olarak bunu haftada bir veya iki haftada bir yapabilirsiniz.
Tırnak etlerinizde kesik ve tırnaklarınızda enfeksiyon belirtileri varsa tırnak etlerinizi geriye itmekten kaçınmanız gerektiğini ve bir profesyonelden yardım almanız gerektiğini göz ardı etmeyin.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 25 Nisan Cuma hutbesi yayınlandı! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu ve tam metni
- Toz taşınımı etkisini gösteriyor! Fırtına ve sağanak yolda: 3 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji 25 Nisan hava durumu
- Doğuştan lider ruhlu babalar! Disiplin ve başarıyı temsil eden 3 burç
- İOKBS ertelendi mi, sınav takvimi değişti mi? 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
- Yeni doğan bebekler hakkında bilmediğiniz 6 gerçek! Duyunca şoke olacaksınız
- AFAD Gönüllüsü Başvuru Ekranı 2025 | AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru şartları neler?
- Onlarla iletişim kurmak bir mücadeleye dönüşüyor! İşte zor insanlarla başa çıkmanın 5 yolu
- AGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2025 MEB AGS takvimi
- Trabzonspor-Göztepe kupa maçı bugün saat kaçta? ZTK yarı final TS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Yağlar cayır cayır eriyor! İşte Canan Karatay'ın zayıflama sırrı olan o tarif!
- Hayatını kaybeden Yavuz Çetin kimdir? Yavuz Çetin neden öldü, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
- Tesla telefon ne zaman çıkacak? Tesla Model Pi özellikleri ve fiyatı ne kadar olacak?