Tırnak etlerini kesmek enfeksiyona yol açabilir! Daha etkili bir yöntem var...

Kaynak: AA

Uzmanlara göre tırnak etleri kesmek özellikle bu işlemi evde yapanlar için güvenli olmayabilir. Çünkü tırnak dipleri enfeksiyon kapabilir ve tırnak yatağı uzun vadeli hasar görebilir. Bu nedenle dermatologlar ve birçok tırnak uzmanı tırnak etlerinizi geriye itmenizi önerir.

Tırnak etleri tırnaklarımızı korumak ve koruyucu bir bariyer görevi görmek içindir. Ancak tırnak bakımı konusunda bir istisna yapılabilir. Eğer tırnak etlerini ittirdiğinizde et çok fazla duruyorsa çok derin olmayacak şekilde kesilebilir.

Eğer tırnak eti iticisi aşırı güç veya basınçla kullanılırsa, riskler faydalarından daha ağır basar ve tırnak yüzeyine genel olarak zarar verebilir.