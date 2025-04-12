Saç boyalarındaki tehlike! "Güzellik için sağlığınızdan olmayın"

Günümüzde saç boyaları, kişisel bakımın ve estetik görünümün vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nermin Bahat, saç boyalarının cilt üzerindeki etkilerine dikkat çekerek sağlıklı bir tercih için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olun

Saç boyalarının içeriğinde yer alan bazı kimyasal maddeler, özellikle hassas cilt yapısına sahip bireylerde alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Dr. Bahat, "PPD gibi maddeler, temas dermatiti gibi sorunlara neden olabilir. Boya uygulamadan önce küçük bir alanda yama testi yapılması, cilt sağlığı açısından hayati önem taşır" dedi.

Amonyak ve kimyasal içeriklerden kaçının

Amonyak gibi agresif kimyasallar içeren ürünler, hem saç tellerine hem de saç derisine zarar verebilir. Uzm. Dr. Bahat, bu maddelerin saçın doğal yapısını bozduğunu ve zamanla dökülmelere neden olabileceğini vurguladı.

Doğal içerikli ürünlere yönelin

Amonyak içermeyen, bitkisel bazlı ve dermatolojik olarak test edilmiş ürünlerin ön planda tutulması gerektiğine dikkat çeken Dr. Bahat, "Saç derisinin sağlığının da en az saçın rengi kadar önem taşımaktadır. Özellikle argan yağı, keratin ve vitamin içeren boyaları hem saç hem de cilt sağlığına destek olur" dedi.

Her cilt tipi farklıdır: Uzman görüşü alın

"Her cilt tipi farklıdır. Bu nedenle saç boyası seçmeden önce bir dermatoloji uzmanına danışmak, olası komplikasyonları önlemek adına en sağlıklı yaklaşımdır" diyen Dr. Bahat, saç boyası uygulamalarının profesyonel ellerde ve doğru ürünlerle yapılması gerektiğini söyledi.

Güzelliğiniz kadar sağlığınızı da koruyun

Dr. Bahat son olarak "Saç renginizi değiştirirken sağlığınızı da korumayı unutmayın. Uzmanlar, düzenli dermatolojik kontrollerin, saç ve cilt sağlığını uzun vadede korumak için önemli" şeklinde konuştu.