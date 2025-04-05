Huzursuz bacağın nedeni beyindeki dopamin dengesizliği

Nöroloji Uzm. Dr. Hikmet Dolu, huzursuz bacak sendromu hakkında açıklamalarda bulundu.

Genellikle geceleri bacaklarda ortaya çıkan, tam tarif edilemeyen ve uykuya dalmaya engel olan, farklı bir duyu hissinin huzursuz bacak sendromu olarak tanımlandığını vurgulayan Uzm. Dr. Dolu, "Bacakları hareket ettirmek için karşı konulamaz bir dürtüye neden olan yaygın bir sinir sistemi rahatsızlığıdır. Bu farklı his, genellikle bacakların derinlerinde hissedilen yanma, ağrı, kramp, diken batması, karıncalanma ve sıkıntı hissi gibi tanımlanan rahatsız edici bir histir. Huzursuz bacak sendromu yaşamı tehdit edici bir hastalık değildir fakat hastaların uyku problemine yol açarak yaşam konforunu düşürür. Daha ileri vakalarda psikolojik semptomlara ve işgücü kaybına neden olabilir" diye konuştu.

"Genetik olabilir"

Huzursuz bacak sendromunun nedenlerinden bahseden Uzm. Dr. Dolu, "Esas neden beyindeki dopamin dengesizliğidir. Bu durum beyinden kas hareketlerini kontrol edecek mesajların gönderilememesine yol açar. 40 yaş öncesi hastalarda görülen huzursuz bacak sendromu genelde genetiktir. Fakat her yaşta başlayabilir. Yaşlanmayla birlikte kötüleşme eğilimindedir. Hastalığın en belirgin belirtileri arasında ayak veya bacaklarda ağrı, kramp, karıncalanma ve uyuşma, yanma ve ürperme-irkilme hissi, bacakları hareket ettirme ihtiyacı hissetme sayılabilir. Huzursuz bacak sendromu yaşadığınızdan şüpheleniyorsanız, sinir sistemini etkileyen durumlarda uzmanlaşmış bir nöroloğa görünebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Gebelik döneminde benzer semptomlar görülebilir"

Huzursuz bacak sendromuna benzer bazı klinik tablolar olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Dolu, "Bazı farklı hastalıklar HBS'na benzer yakınmalara neden olur, bu durum ayırıcı tanı açısından önemlidir. Özellikle gebeliğin son trimestrinde anne adaylarında benzer semptomlar başlayabilir. Bu belirtiler gebelik sona erdiğinde kendiliğinden geçerler. Anemi ve eksikliğinin eşlik ettiği böbrek yetmezliği, el ve ayak sinirlerin hasar görmesine neden olan periferik nöropati, alkol kullanan kişiler ve diyabet hastalarında nöropatiye bağlı benzer yakınmalar görülebilir. Demir eksikliği, omurilik lezyonu ya da lomer diskopatiler, serotonin miktarını yükselten sertalin, fluoksetin gibi antidepresan ilaçların ve haloperidol gibi antipsikotik ilaçların düzenli kullanımı ve antihistaminikler de huzursuz bacak sendromuna benzer yakınmalara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Alınabilecek önlemler

Huzursuz bacak sendromundan korunmak için alınması gereken önlemlere değinen Uzm. Dr. Dolu, şu önerilerde bulundu: "Koyu yeşil yapraklı sebzelere ağırlık vererek çeşitli taze meyve ve sebzeleri beslenmenize ekleyin. Yağsız et gibi demir açısından zengin çeşitli yiyecekler yiyin. Diyetinize tohumları, ağaç yemişlerini (badem, ceviz, fındık, kaju, antep fıstığı, çam fıstığı ve kestane gibi) ve baklagilleri ekleyin. Kilo almanıza neden olabilecek işlenmiş gıdalardan, şekerden ve kızarmış yiyeceklerden kaçının. Ayrıca aşağıdaki önerileri de alışkanlık haline getirmek semptomlarınızı hafifletmeye yardımcı olabilir. Düzenli bir uyku saati belirleyin, yatmadan önce ılık banyo alın, egzersizi alışkanlık haline getirin, uzun süre oturur pozisyonda durmamaya özen göstererek bacaklarınıza masaj yapmayı deneyebilirsiniz. Alkol, nikotin ve kafein kullanımından kaçının veya bunları azaltın" açıklamasında bulundu.

"Kadınlarda risk daha fazla"

Huzursuz bacak sendromunun herkesin hayatının bir döneminde yaşayabileceği yaygın bir rahatsızlık olduğunu belirten Dr. Dolu, "Ancak kadınların huzursuz bacak sendromuna yakalanma olasılığı erkeklere göre iki kat daha fazladır. Orta yaşlarda daha sık görülür ancak belirtiler çocukluk çağı da dahil olmak üzere her yaşta ortaya çıkabilir. Huzursuz bacak sendromunun tedavisinde birçok ilaç kullanılmakla birlikte ilk olarak ayırıcı tanının yapılması ve metabolik bozuklukların saptanması ve tedavisi gerekmektedir. Huzursuz bacak sendromuna benzer bir tablonun ortaya çıkmasına sebep olan herhangi bir hastalığın olup olmadığını araştırmak önemlidir. Örneğin, diyabet, artrit ve demir eksikliği gibi hastalıklar bunlar arasındadır. Huzursuz bacak sendromunun orta ve şiddetli düzeyde seyrettiği hastalarda ilaç tedavisi başlanır. Yakından takip edilen bu hastalarda doz ayarlaması yapılarak hastalığın aktivitesi baskılanır. İlaç tedavisiyle hastaların çoğunda oldukça yüz güldürücü sonuçlara ulaşılması mümkündür."