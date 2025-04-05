Gözlük numaranız sürekli değişiyorsa dikkat

Yaşın ilerlemesinden en fazla etkilenen organlardan biri de gözler olarak biliniyor. Gözlerde, yaşla katarakt sorunu meydana gelebiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Efekan Coşkunseven, konuya ilişkin uyarılarda bulundu.

"Erken tanının önemi büyük"

Kataraktın belirtileri hakkında görüş veren Doç. Dr. Efekan Coşkunseven, "Katarakt nedeniyle sanki sisli bir camın arkasından bakıyormuş gibi bulanık veya puslu görme olabilir. Parlak ışıklar rahatsız edici hale gelebilir ve geceleri görme zorluğu artabilir. Renkler soluklaşır ve daha az parlak görünür. Tek gözde çift görme oluşabilir. Görme bozukluğu ilerledikçe gözlük numaraları sık değişim meydana gelebilir ve gözlük numaraları yenilebilir. Katarakt tedavisinde erken tanı çok önemli, doğru zamanda yapılan bir cerrahi hastaların yaşam kalitesini büyük ölçüde artırmaktadır" şeklinde konuştu.

"Yaşla göz sağlığına daha fazla dikkat edilmeli"

Doç. Dr. Efekan Coşkunseven, "Yaşlanma ile göz sağlığına daha fazla dikkat edilmesi ve düzenli göz muayenelerinin ihmal edilmemesi gerekmektedir. 40 yaşın üzerinde yakını görmek için yapılan lensi alıp yerine trifokal ya da multifokal özellikte bir lens koymak şu anda en yaygın tedavi yöntemlerinin başında gelir. Aslında bu yöntem katarakt tedavisiyle karşılaştırıldığında her aşamalarda aynıdır. Bu yöntem sayesinde hastalar hem uzak hem orta hem de yakın mesafeyi net görürken lensleri değiştirildiği için bir daha katarakt da gelişmez" dedi.

Robotik lazer cerrahisiyle katarakt tedavisi

Kataraktın erken evrede gözlük veya kontakt lenslerle yönetilebileceğine değinen Doç. Dr. Efekan Coşkunseven şu açıklamalarda bulundu:

"Ancak katarakt ilerlediğinde tedavi genellikle cerrahidir. Katarak cerrahisinde fakoemülsifikasyon (FAKO) en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Gözdeki bulanık lens ultrasonik dalgalarla parçalanarak çıkarılır ve yerine yapay bir lens yerleştirilir. Ultrasonik titreşimler kullanılarak bulanıklaşmış lens küçük parçalar halinde çıkarılır. Yerine yapay bir lens (intraoküler lens, IOL) yerleştirilir. Bunun yanında robotik lazer destekli katarakt cerrahisi de vardır. Robotik lazerle katarakt cerrahisinde istenilen şekil ve açıda lazerle yapılır. Gerekli olan şekil ve açıda lazer kullanılır. Kesiler için özel bir lazer sistemi de mevcuttur. Burada lensi çevreleyen zarın yuvarlak şekilde kesilmesi ameliyatın kritik bir aşamasıdır. Robotik lazer ameliyatlarında bu aşama saniyeler içerisinde istenilen çapta, şekilde ve görme yolu üzerinde oluşturulur. Bu pencerenin büyüklüğü katarakt alındıktan sonra koyulacak lensin lokasyonu için önemli bir faktördür. Robotik lazer, sertleşmiş ve katarakt haline gelmiş lens materyalini küçük parçalara ayırarak işlemi hızlandırır ve enerji ihtiyacını azaltır. Gözde astigmat varsa torik lensler kullanılır. Burada en kritik nokta bu lensin astigmatın aksına uygun yerleştirilmesidir. Robotik lazer ameliyatlarında iris tanıma ve işaretleme sayesinde lens doğru bir şekilde konumlandırılır. Ayrıca astigmatı düzeltmek için yapılan kesiler de lazerle hızlı ve hassas şekilde oluşturulur."