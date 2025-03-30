Yıllara meydan okuyorlar! İşte bakımı kolay bitkiler...
Evinizde çiçek yetiştirmeyi seviyorsanız, bitki bakımına dair tüm incelikleri öğrenmişsinizdir. Ancak ne kadar dikkatli olursanız olun, bazen çiçeklerinizin solması ya da ölmesi kaçınılmaz olabilir. İşte evde yetiştirilebilecek ve az bakım gerektiren, uzun ömürlü bitkilerden bazıları...
Yoğun iş temposu ve günlük koşuşturma içinde bitkilere düzenli bakım yapmak bazen zorlayıcı olabilir. Neyse ki, yıllara meydan okuyan ve az bakım gerektiren bitkiler var! İşte bakımı en kolay ev bitkileri...
Paşa Kılıcı Çiçeği (Sansevieria Trifasciata)
Paşa Kılıcı Çiçeği, aynı zamanda "Yılan Bitkisi" olarak da bilinir ve evde yetiştirilmesi son derece kolay olan, dayanıklı bir bitkidir. Farklı ışık koşullarına uyum sağlayabilmesi, onu çok yönlü bir seçenek haline getirir. Hem düşük ışıkta hem de doğrudan güneş ışığında sağlıklı bir şekilde büyüyebilir. Bu özelliği, sık seyahat eden ve bitkilerine düzenli bakım yapma imkanı bulamayan kişiler için mükemmel bir tercih yapar.
Dağ Palmiyesi (Chamaedorea Elegans)
50 yıl hatta daha fazla bir ömre sahip dağ palmiyesinin uyumlu, yavaş büyüyen ve bakımı kolay olduğu söyleniyor. Doğrudan güneş ışığı yaprakları kavurabilir, bu nedenle palmiyenizi güneşten ve ısıtma deliklerinden ve klima ünitelerinden uzak tutun.
Para Ağacı (Crassula Ovata)
Bu sulu bitki dayanıklı, uzun ömürlü ve bakımı kolay olmasıyla bilinir. Para ağacı bitkisi parlak ışık sever ve tekrar sulanmadan önce üst toprağın kurumasını bekledikten sonra sadece orta düzeyde sulama gerektirir. Yaprakları suyu depolar, bu nedenle sulamayı unutursanız biraz ihmale dayanabilen oldukça dayanıklı bir bitkidir.
Yılbaşı Kaktüsü (Schlumbergera)
Yılbaşı kaktüsünün rengarenk çiçekleri yılda bir kez çiçek açar ve tomurcukların çıkması altı ila sekiz hafta sürer. Bitkinin geceleri 14 saat karanlığa ve gündüzleri parlak ışığa ihtiyacı vardır. İç mekanlarda parlak, dolaylı ışığa ihtiyaç duyar; dış mekanlarda ise gölgede iyi büyür.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji’den tatilcilere 9 günlük kritik uyarı: Sel ve fırtına...
- Diyanet Ramazan Bayramı hutbesi tam metni PDF | 30 Mart 2025 bayram hutbesi konusu nedir?
- Adana’da bayram namazı ne zaman? 2025 Diyanet bayram namazı saatleri
- En anlamlı bayram mesajları! 2025 kısa, uzun, dualı ve resimli bayram tebrikleri
- BAYRAM NAMAZI KILINIŞI | Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Hangi dualar okunur?
- Bayram tatlısı deyince aklınıza ne geliyor? İşte çıtır çıtır el açması baklava tarifi
- Diyarbakır bayram namazı saati | 2025 bayram namazı saat kaçta kılınacak?
- Antalya Bayram Namazı 2025: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı
- İzmir’de bayram namazı ne zaman kılınacak? Diyanet açıkladı
- Konya bayram namazı saati belli oldu! 2025 Ramazan Bayramı namazı saatleri
- Bursa bayram namazı saat kaçta başlıyor? 2025 Ramazan Bayramı namazı saatleri
- Ankara'da bayram namazı kaçta kılınacak? 2025 Ramazan Bayramı namaz vakitleri