30 Mart 2025, Pazar
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Yıllara meydan okuyorlar! İşte bakımı kolay bitkiler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.03.2025 10:57
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Yıllara meydan okuyorlar! İşte bakımı kolay bitkiler...

Evinizde çiçek yetiştirmeyi seviyorsanız, bitki bakımına dair tüm incelikleri öğrenmişsinizdir. Ancak ne kadar dikkatli olursanız olun, bazen çiçeklerinizin solması ya da ölmesi kaçınılmaz olabilir. İşte evde yetiştirilebilecek ve az bakım gerektiren, uzun ömürlü bitkilerden bazıları...

Yoğun iş temposu ve günlük koşuşturma içinde bitkilere düzenli bakım yapmak bazen zorlayıcı olabilir. Neyse ki, yıllara meydan okuyan ve az bakım gerektiren bitkiler var! İşte bakımı en kolay ev bitkileri...

Paşa kılıcı çiçeğiPaşa kılıcı çiçeği

Paşa Kılıcı Çiçeği (Sansevieria Trifasciata)

Paşa Kılıcı Çiçeği, aynı zamanda "Yılan Bitkisi" olarak da bilinir ve evde yetiştirilmesi son derece kolay olan, dayanıklı bir bitkidir. Farklı ışık koşullarına uyum sağlayabilmesi, onu çok yönlü bir seçenek haline getirir. Hem düşük ışıkta hem de doğrudan güneş ışığında sağlıklı bir şekilde büyüyebilir. Bu özelliği, sık seyahat eden ve bitkilerine düzenli bakım yapma imkanı bulamayan kişiler için mükemmel bir tercih yapar.

Dağ palmiyesiDağ palmiyesi

Dağ Palmiyesi (Chamaedorea Elegans)

50 yıl hatta daha fazla bir ömre sahip dağ palmiyesinin uyumlu, yavaş büyüyen ve bakımı kolay olduğu söyleniyor. Doğrudan güneş ışığı yaprakları kavurabilir, bu nedenle palmiyenizi güneşten ve ısıtma deliklerinden ve klima ünitelerinden uzak tutun.

Para ağacıPara ağacı

Para Ağacı (Crassula Ovata)

Bu sulu bitki dayanıklı, uzun ömürlü ve bakımı kolay olmasıyla bilinir. Para ağacı bitkisi parlak ışık sever ve tekrar sulanmadan önce üst toprağın kurumasını bekledikten sonra sadece orta düzeyde sulama gerektirir. Yaprakları suyu depolar, bu nedenle sulamayı unutursanız biraz ihmale dayanabilen oldukça dayanıklı bir bitkidir.

Yılbaşı kaktüsüYılbaşı kaktüsü

Yılbaşı Kaktüsü (Schlumbergera)

Yılbaşı kaktüsünün rengarenk çiçekleri yılda bir kez çiçek açar ve tomurcukların çıkması altı ila sekiz hafta sürer. Bitkinin geceleri 14 saat karanlığa ve gündüzleri parlak ışığa ihtiyacı vardır. İç mekanlarda parlak, dolaylı ışığa ihtiyaç duyar; dış mekanlarda ise gölgede iyi büyür.

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