Yıllara meydan okuyorlar! İşte bakımı kolay bitkiler...

Paşa kılıcı çiçeği

Paşa Kılıcı Çiçeği (Sansevieria Trifasciata)

Paşa Kılıcı Çiçeği, aynı zamanda "Yılan Bitkisi" olarak da bilinir ve evde yetiştirilmesi son derece kolay olan, dayanıklı bir bitkidir. Farklı ışık koşullarına uyum sağlayabilmesi, onu çok yönlü bir seçenek haline getirir. Hem düşük ışıkta hem de doğrudan güneş ışığında sağlıklı bir şekilde büyüyebilir. Bu özelliği, sık seyahat eden ve bitkilerine düzenli bakım yapma imkanı bulamayan kişiler için mükemmel bir tercih yapar.