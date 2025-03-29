Ter kokusunu önleyen taş! Deodorant görevi görüyor...

Tuz taşı, genellikle potasyum veya doğal mineral tuzlarından üretilen bir deodorant alternatifi olarak biliniyor. Doğal içeriği sayesinde alerjik reaksiyon riskini azaltan bu taşlar, cilt üzerinde ince bir tabaka oluşturarak terlemeyi tamamen engellemeden kötü kokuların oluşmasını önlemeyi amaçlıyor.

Uzmanlara göre, tuz taşlarının en büyük avantajı terleme kanallarını tıkamaması. Geleneksel deodorant ve antiperspirant ürünleri, ter bezlerini bloke ederek terlemeyi durdururken, tuz taşı bunu yapmadan kötü kokularla savaşmaya yardımcı oluyor. Islak cilde veya nemli bir şekilde uygulandığında etkili olan bu taşlar, kimyasal madde veya alkol içermediği için ciltte tahriş yapma riski oldukça düşük.

Terlemeyi engelleyen tuz taşı

HER CİLT İÇİN UYGUN MU?

Her ne kadar doğal ve zararsız olduğu düşünülse de, tuz taşının her cilt tipine uygun olmayabileceği belirtiliyor. Hassas ciltlerde nadir de olsa irritasyon yapma riski bulunuyor. Ayrıca, aşırı terleme problemi (hiperhidroz) yaşayan bireylerde etkisinin sınırlı olabileceği ifade ediliyor. Bu gibi durumlarda dermatoloğa danışılması öneriliyor.

Doğal içerikli kişisel bakım ürünlerine olan ilginin arttığı günümüzde, tuz taşı sürdürülebilir ve çevre dostu bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kimyasal içermemesi ve uzun ömürlü olması nedeniyle hem ekonomik hem de ekolojik bir tercih sunuyor.

Kaynak: A HABER ARŞİV