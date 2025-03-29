Memişoğlu: Sağlıkta üretim ve hizmette yeni adımlar atıyoruz
Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında çalışmaları sürdürdüklerini belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bağımlılıkla mücadele, sağlıklı beslenme ve spor ile kötü alışkanlıklardan uzak bir yüzyıl için hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Memişoğlu, 'Bizi başka yerlere çekmeye çalışanlara, ayağımızı tutmaya çalışanlara bakmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki üretirsek, birlikte hareket edersek güçlü oluruz' dedi.
Çaykur Rizespor Kulübünün iftar programına katılan Bakan Memişoğlu, düzenli egzersizin sağlık için önemine dikkati çekti. Memişoğlu, Başkan Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunarak; koruyan, geliştiren, üreten sağlık modeli ile sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Memişoğlu, "İnsanlarımızı sağlıklı olması için teşvik ediyoruz. Onun için spor ve egzersiz kötü alışkanlıktan uzak durmak, bağımlılık gibi maddelerle muhatap olmamak, aynı zamanda insanların düzgün beslenmesini sağlayarak onları kilosuz hale getirmek için uğraşıyoruz." diye konuştu.
"SPOR GELİŞMENİN ÖNEMLİ BİR PARAMETRESİ"
Memişoğlu, sporun sadece sağlıkta değil, birlikteliğin, etik değerlerin, karşılıklı anlayışın, nezaketin, mücadelenin ve gelişmenin önemli bir parametresi olduğunu ifade etti.
Çaykur Rizespor'un değerlerini günlük ve anlık kazançlarla değil, insanlara ve kulüplere örnek olacak şekilde yürüten bir kulüp olduğunu anlatan Memişoğlu, "Çaykur Rizespor örnek bir kulüp. Kulüp yönetimindeyken de ne kadar çalışıldığını, sporcuların ne kadar emek sarf ettiğine bizzat şahidiyim. Çalışmadan ve üretmeden bir yere gitmemiz mümkün değil. Siz çalışmadan, üretmeden bir şey elde etmeye çalışırsanız ya olmaz ya da çok kısa süreli olur." değerlendirmesinde bulundu.
"AYAĞIMIZI TUTMAYA ÇALIŞANLARA BAKMIYORUZ"
Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi, aşkla çalıştıkları için yorulmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bugün İstanbul'da, Rize'de, Ardahan'da ve Antalya'da aşkla koşuyoruz bu ülkede. Koşmayanları dikkate almıyoruz. Bizler bu ülkenin, medeniyetin yeniden ayağa kalkacağına, çok daha iyi işler yapacağına inanıyoruz. Onun için gece gündüz çalışıyoruz, üretiyoruz. Bizi başka yerlere çekmeye çalışanlara, ayağımızı tutmaya çalışanlara bakmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki üretirsek, birlikte hareket edersek güçlü oluruz. Onun için farklılıklarımızı birleştirip, güçlü hale getirip birlikte hareket ediyoruz."
"AİLE HEKİMLİĞİNİZİ DAHA GÜÇLENDİRİYORUZ"
Sağlık sisteminin dünyada en önemli hizmetleri sunduğunun altını çizen Memişoğlu, şöyle devam etti:
"Bir senede, 1 milyar kez insanlarımıza dokunduk. Aile hekimliğinizi daha güçlendiriyoruz. Aynı zamanda sağlıkta üretim de yapacağız. Aile hekimlerimizi birkaç gün evvel, artık raporların idamesini ettirecek şekilde ilaçlarını yazabilir hale getirdik. Hastanelerimizden randevuyu alıp, kendi nüfusunu tedavi ettirip, onu kontrol edip takip edebilir hale getirdik. İnşallah daha iyi hizmetler sunacağız. Dün akşam çıkan bir yönetmelikle fizyoterapistlerin, psikologların, diyetisyenlerin ve odyologların serbest çalışma kurallarını oluşturarak daha iyi hizmet edebilir, insanlarımıza bu konularda daha çok faydasını sağlayacak şekilde düzenlemeler yaptık."
RİZE ŞEHİR HASTANESİ 2026'DA AÇILACAK
Bakan Memişoğlu, zemin betonu dökülmeye başlanan 800 yataklı Rize Şehir Hastanesi'nin ilk katlarının mayıs ve haziranda çıkılacağını söyledi.
Şehir Hastanesinin 2026'da Rizelilerin hizmetinde olacağını belirten Memişoğlu, hastanenin dünyaya örnek olabilecek konseptte hizmet vereceğini anlattı.
Memişoğlu, hem genel hem de psikiyatri hastalıklarının ağırlıklı bakılacağı bir hastane yaptıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çayeli'nde de aynı şekilde bir hastanemizin inşaatına başladık. Onun için 'durmak yok, yola devam' diyoruz. Biz tutarak değil, bu ülkede koşarak yarışların kazanılmasını istiyoruz. Onun için koşuyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Futbolda ve sporda da aynı şekilde çalışan, üreten ve birlikte hareket edenin başarılı olacağına inanıyoruz. Aynı Çaykur Rizespor gibi. Kulüp Başkanı İbrahim Turgut beni yönetimine aldığı zaman ve birlikte çalıştığımız zaman süper ligde değildi. Birlikte hareket edildi, dayanışma sergilendi ve çok çalışıldı. Emin olun çok çalışıldı, ondan sonra süper lige çıktı."
"DEĞERİ OLMAYANLARLA UĞRAŞMAYACAĞIZ"
Çaykur Rizespor Kulübünün etik değerlere verdiği öneme işaret eden Memişoğlu, kişi ve toplumların değerlerinin de kaybedilmemesi gerektiğini dile getirdi.
Memişoğlu, ramazanın da bu değerleri hatırlattığını belirterek, şöyle devam etti:
"Başkasının derdi ile dertlenmeyi, yokluğun ne demek olduğunu bilmeyi, nefsimizi nasıl kontrol edebileceğimizi, insanlara nasıl yardım edebileceğimizi, aynı zamanda bu tür toplantılar sosyal olarak bir araya gelip birlikte hareket edebileceğimizi gösteriyor. Onun için bizler değerlerimizi kaybetmeyeceğiz. Değerler, çok değerlidir. Değerler bir insanı ve bir toplumu gerçek yapar. Değeri olmayanlarla uğraşmayacağız. Bizler iyi ve doğru tarafız. Onun için çalışmaya devam ediyoruz."
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