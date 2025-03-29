Fazla tiroit göze ve kalbe vuruyor!

Uzmanlar, hipertiroidinin vücudun hemen her organını etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Tiroit hormonlarının fazla üretimi, vücutta metabolizma hızını artırarak sıcak havalara karşı tahammülsüzlük, ateş basması, çarpıntı, kalp ritim bozuklukları, kilo kaybı ve bağırsak hareketlerinde artış gibi belirtilere yol açabiliyor. Ayrıca, fazla tiroit hormonları, gözleri ve kalbi de olumsuz etkileyebiliyor.

'GÖZLERDE DIŞA DOĞRU BELİRGİNLEŞME GİBİ DURUMLARA YOL AÇABİLİYOR'

Hipertiroidi hastalarının şikayetleri geniş bir yelpazeye yayıldığını dile getiren Doç. Dr. Aydın, "Vücudun hemen her organında etkinliği bulunan tiroit hormonlarının fazla olması, hastalarda sıcağa tahammülsüzlük, ateş basması, çarpıntı, kalp ritim bozuklukları, kilo kaybı ve bağırsak hareketlerinde artış gibi belirtilere neden olabiliyor. Bunun yanı sıra, uyku problemleri, depresyon ve anksiyeteye neden olarak hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Bazı hastalarda ise gözleri etkileyerek gözlerde canlı bakış, dışa doğru belirginleşme gibi durumlara yol açabiliyor. Tedavi edilmediği takdirde bu hastalarda göz bulguları ve kalp ritim bozuklukları çok ciddi derecelere ulaşabiliyor" dedi.

Hipertiroidinin tedavisi üç ana başlık altında toplanabileceğini dile getiren Doç. Dr. Aydın, "Bunlar, medikal tedavi, cerrahi tedavi ve radyoaktif iyot tedavisi. İlk olarak kullanılan ilaç tedavisi, tiroit bezinin aşırı çalışmasını baskılamaya yöneliktir. Çoğu durumda hastalar ilaç tedavisine yanıt verebilir ve hastalık kontrol altına alınabilir. Ancak ilaç tedavisinden yeterli yanıt alınamayan hastalar için cerrahi veya radyoaktif iyot tedavisi seçenekleri devreye girer. Cerrahi tedavi özellikle tiroit bezi çok büyümüşse veya tiroitde nodüller varsa, kanser şüphesi söz konusuysa öncelikli olarak tercih ettiğimiz tedavi yöntemidir" diye konuştu.

'HIZLI BİR ŞEKİLDE TEDAVİ EDİLMESİ GEREKEN HASTALAR İÇİN CERRAHİ YÖNTEM ÖNERİLİYOR'

Cerrahi tedavi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Aydın, "Özellikle tiroit bezi büyükse, kanser şüphesi varsa veya hastada nefes almakta zorlanma gibi semptomlar varsa öncelikli olarak tercih edilmektedir. Ayrıca, tiroit hastalığına bağlı olarak hızlı bir şekilde tedavi edilmesi gereken hastalar için cerrahi yöntem önerilmektedir. Hastalarda yakın zamanda bir gebelik planı varsa, tiroit bezinde oluşan nodüller nefes borusuna ya da yemek borusuna baskı yapıyorsa, bu durumda cerrahi tedavi önceliklidir" ifadelerini kullandı.

Hipertiroidi hastalığının ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini belirten Dr. Aydın, "Hastalar tiroit hormon testlerini ve tiroit ultrasonlarını düzenli olarak yaptırmalıdır. Tiroit hormon tahlillerinin yılda bir kez yapılması yeterli olur. Ancak ultrason sonuçlarına göre takip sıklığı değişebilir. Özellikle gözlerde belirginleşme ve canlı bakış gibi bulgularla seyreden, Graves hastalığına bağlı göz tutulumu varsa cerrahi tedavi öncelikli bir seçenektir" dedi.